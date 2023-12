Noemi Bocchi di rifiuta di vedere il documentario di Ilary Blasi. Ecco le reazioni alla sua scelta!

La nuova edizione della rivista Chi ha scelto come protagonista di copertina Francesco Totti insieme a Noemi Bocchi. Questa decisione è stata motivata dall’uscita di Unica, un docufilm realizzato da Ilary Blasi, il quale affronta il tema della fine del matrimonio con l’ex calciatore e dei suoi tradimenti con la nuova compagna.

Questi eventi hanno inevitabilmente attirato l’attenzione dei media dedicati alla cronaca rosa. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla rivista settimanale, sia Totti che Bocchi sembrano non essere turbati dalle nuove dichiarazioni fatte dalla Blasi durante il documentario.

Anzi, entrambi sono stati visti “sorridenti, felici e innamorati” mentre si esibivano davanti ai fotografi dei paparazzi. Nonostante ciò, qualche giorno fa Bocchi aveva condiviso sul suo profilo Instagram un messaggio che recitava: “Non ho tempo per cose che non valgono”.

Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno altri progetti

Il settimanale Chi ha recentemente pubblicato nuove foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi, che sono stati ripresi dai paparazzi mentre si trovavano in un ristorante nella città di Roma. Queste immagini hanno suscitato molta attenzione, in quanto rappresentano le loro reazioni dopo la diffusione di “Unica”, il docufilm di Netflix che sta facendo molto successo in Italia al momento.

Secondo quanto riportato dalla rivista, Noemi avrebbe ribadito ai suoi amici di non essere interessata all’argomento, lasciando intendere di non aver nemmeno visto il documentario. D’altro canto, sembra che Totti sia dispiaciuto per il coinvolgimento di Noemi e per l’impatto mediatico che questa nuova ondata di attenzione ha avuto sui loro figli.

Per dimostrare la loro unione e il loro affetto, i due sono stati fotografati dai paparazzi mentre si baciavano e abbracciavano a tavola, in compagnia di alcuni amici. La loro storia d’amore sarebbe ufficialmente iniziata nel gennaio 2022 e sembra che si stia andando verso una fase importante nella loro relazione.

Negli ultimi mesi, infatti, si è parlato di un possibile desiderio di avere un figlio insieme. Un passo significativo che potrebbe consolidare ulteriormente il loro legame.

Il settimanale Chi commenta il documentario di Ilary Blasi

Il settimanale Chi dedica uno spazio alla sorprendente decisione di Ilary Blasi di condividere apertamente la sua verità con il gigante dello streaming. Le ragioni di questa scelta rimangono avvolte nel mistero. Forse Ilary ha aspettato il momento opportuno oppure l’irresistibile proposta di Netflix ha attirato la sua attenzione.

Secondo quanto riportato dalla rivista, la presentatrice televisiva avrebbe desiderato raccontare la sua verità a Peppi Nocera. Ovvero l’autore dell’intervista per Netflix, allo scopo di farla conoscere “in tutto il mondo”, tenendo conto della popolarità di Totti in ogni parte del globo.