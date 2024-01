Nino Frassica: il caso del gatto Hiro continua a tenere tutti con il fiato sospeso. Ora l’attore è indagato!

La Procura di Spoleto ha avviato un’indagine su Nino Frassica, esplorando diverse ipotesi di reato che includono diffamazione aggravata, stalking e istigazione a delinquere. Anche sua moglie, Barbara Exignotis, e la figlia di quest’ultima sono coinvolte nell’inchiesta. La questione scaturisce dalla scomparsa del gatto Hiro e dalle accuse rivolte dalla famiglia di Nino Frassica a una coppia di Spoleto.

Secondo una notizia riportata dal Corriere dell’Umbria, il sostituto procuratore Alessandro Tana ha formalmente indagato Frassica. L’agenzia di stampa Ansa ha tentato di ottenere un commento dal procuratore Vincenzo Ferrigno, ma questi sembra evitare di confermare o smentire la notizia, limitandosi a dichiarare che le indagini sono in corso.

Ora, andiamo più nel dettaglio di ciò che sta accadendo nel caso di Hiro, che si è sviluppato nel corso di diversi mesi con numerosi colpi di scena!

Nino Frassica è indagato

Durante le riprese della prossima stagione di Don Matteo, Nino Frassica ha sperimentato un triste evento: la tragicomica sparizione del suo amatissimo felino Hiro. In un primo momento, l’attore ha offerto una ricompensa generosa di 5000 euro a chiunque potesse riportare a casa l’indisciplinato e avventuroso gatto.

La famiglia Frassica ha immediatamente iniziato a sospettare di due famiglie residenti a Spoleto, dando vita a un clima di tensione e incertezza. Valentina, la figlia di Barbara Exignotis, ha espresso la sua profonda tristezza per il triste evento, implorando che Hiro fosse liberato o riportato al suo affettuoso centro domestico.

Sebbene le autorità abbiano avuto difficoltà ad intervenire immediatamente, una delle due famiglie, accusate di essere responsabili, ha presentato una denuncia che sembra aver scatenato un’indagine approfondita. Il Corriere dell’Umbria ha riferito questi sviluppi, lasciando fluttuare nel territorio dell’ignoto il destino di Hiro e la verità dietro la sua enigmatica scomparsa.

Parla l’avvocato delle famiglie accusate del furto di Hiro

In un’intervista con l’agenzia Ansa, l’avvocato Fabrizio Gentili, che rappresenta le due famiglie coinvolte nel mistero della scomparsa del loro prezioso felino, ha espresso profonda preoccupazione per i suoi assistiti. L’aumento dell’ansia è stato causato principalmente dalla diffusione di un video in cui Exignotis, moglie di Nino Frassica, ha fatto riferimento alla signora di piazza Campello.

Questa delicata situazione ha suscitato reazioni di sostegno da parte degli attivisti impegnati nella tutela dei diritti degli animali, i quali hanno deciso di dimostrare il loro appoggio incondizionato alla famiglia di Nino Frassica con l’affissione di manifesti di solidarietà per loro nelle strade di Spoleto.

“Non possiamo ignorare che tali dimostrazioni affettuose potrebbero aumentare il senso di rabbia e antipatia nei confronti delle due famiglie accusate dai parenti dell’attore di aver ingiustamente sottratto il loro amato gatto”, ha riferito Gentili.