Natasha Stefanenko: “Scommise di portarmi a letto in 48 ore”. Dopo anni emerge la scommessa shock!

Da quando si sono uniti in matrimonio nel 1995, Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno condiviso una vita insieme, completata dalla nascita della loro figlia Sasha, avvenuta cinque anni più tardi.

Mentre partecipava al programma televisivo “Storie di Donne al bivio” su Rai2, l’ex modella, già partecipante di Pechino Express, ha apertamente condiviso gli affascinanti dettagli di come la loro storia d’amore è nata e si è evoluta nel corso degli anni.

Il pregiudizio del marito

Durante una piacevole chiacchierata con Monica Setta, l’ex modella Natasha Stefanenko ha raccontato una storia affascinante su come la sua storia d’amore con Luca Sabbioni abbia avuto inizio nel lontano 1993. La peculiare premessa di questa relazione è stata una scommessa insolita fatta da Sabbioni: “Mi avrebbe conquistata entro 48 ore.”

Inoltre, c’era un pregiudizio da superare, poiché Sabbioni pensava erroneamente che Stefanenko fosse di origine russa, anche se in realtà non lo era affatto. Nonostante queste premesse apparentemente stravaganti, l’amore tra i due è sbocciato. Sabbioni, con un tocco di umorismo, ha rivelato di aver perso la scommessa, ma la cosa interessante è che ha avuto la sincerità di confessarlo prima che la loro relazione diventasse significativa.

Questo, ha sottolineato Stefanenko, è stato fondamentale per la crescita della loro connessione, poiché dimostrava la sua sincerità nel momento giusto. La modella ha scherzato sul fatto che se Sabbioni avesse vinto la scommessa e lei lo avesse scoperto successivamente, avrebbe seriamente considerato di salutarlo. Invece, il fatto che abbia rivelato la sconfitta in anticipo ha creato un legame sincero e duraturo tra i due.

La storia d’amore tra Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni

Natasha Stefanenko ha svelato dettagli intriganti sulla sua storia d’amore con Luca Sabbioni, mettendo in evidenza che, dal punto di vista estetico, Sabbioni non rispecchiava il suo tipico gusto, ma è stata la sua personalità a conquistarla. Questo particolare aspetto ha contribuito a rendere la loro relazione unica e speciale.

Dopo più di due anni dal loro primo incontro nel 1995, la coppia ha preso una decisione significativa: quella di unirsi in matrimonio. Con un tocco di umorismo, l’ex modella ha scherzato sul fatto di aver “costretto” Sabbioni a questo passo, citando ironicamente il suo “impazzire con il passaporto russo.”

La cerimonia nuziale si è svolta nelle affascinanti Marche, la regione che chiamano ancora oggi casa. Recentemente, hanno celebrato un traguardo notevole, ossia i 30 anni della loro relazione. Durante questa celebrazione, hanno condiviso che l’unico momento di crisi è sopraggiunto con la nascita della loro amata figlia Sasha, ora ventitreenne.

Stefanenko ha raccontato con sincerità: “Ero fuori di me, non mi interessava nemmeno il sesso, mi importava solo della mia bambina.” Questo tocco di vulnerabilità e la sua filosofia sulla riparazione delle cose anziché buttarle via ha contribuito a solidificare il legame della coppia nel corso degli anni, come precedentemente dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera.