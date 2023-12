Natalia Paragoni: depressione post-partum e la difficoltà di essere madre. Ecco il suo scioccante racconto!

Durante la sua intervista nel famoso programma “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin, Natalia Paragoni ha apertamente condiviso la complessa esperienza emotiva che ha vissuto dopo la nascita della sua figlia Ginevra, avuta dall’amore con il suo compagno Andrea Zelletta.

L’ex concorrente di Uomini e Donne ha rivelato di essere passata attraverso un periodo caratterizzato da ansia, tristezza e un sentimento di profonda irreversibilità nel cambiamento della sua vita, comunemente noto come “baby blues”. Ma quel periodo oscuro appartiene ormai al passato, grazie al supporto e all’affetto dimostratole da coloro che sono stati vicini a lei in quei momenti.

Tuttavia, Natalia ha confessato di aver sperimentato anche dei sentimenti di rifiuto nei confronti della sua piccola, a causa della paura di fare del male a Ginevra. Questi ricordi dolorosi sono emersi proprio nel momento in cui Natalia ha festeggiato il raggiungimento dei cinque mesi di vita della sua bambina. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato durante il programma!

La sensazione di vuoto incolmabile dopo il parto

Natalia ha superato la difficile fase della depressione post-partum grazie all’appoggio delle persone care intorno a lei. Nonostante fosse una situazione comune a molte donne, Natalia ha trovato conforto nella presenza costante di Andrea accanto a lei durante questo periodo. Non tutti gli uomini riescono a capire appieno cosa significhi attraversare questo momento, ma Andrea, con l’aiuto delle rispettive madri, è riuscito a farlo.

“Abbiamo il sostegno e l’amore di persone che ci circondano”, ha commentato Andrea Zelletta. “Non ci si sente mai davvero preparati a diventare genitori. Con una bambina così piccola, c’è sempre la paura di fare dei errori, ma col tempo si impara che ciò che conta davvero è darle tanto amore”.

Natalia Paragoni parla del suo passato di violenze

In passato Natalia Paragoni ha vissuto un’esperienza tanto pericolosa quanto impensabile che ha cambiato radicalmente la sua vita. Prima di incontrare l’amore della sua vita, Andrea, Natalia ha dovuto affrontare un tormentato e violento rapporto sentimentale. Questo travolgente episodio le ha permesso di approfondire la comprensione dell’amore e delle relazioni, regalandole una preziosa consapevolezza sulla sua vera essenza.

Ancora adolescente, Natalia si è ritrovata coinvolta in una relazione estremamente tossica e fatta di violenza. Navigando tra difficili emozioni, ha deciso di condividere la sua situazione con la madre, la quale a sua volta ha coinvolto il padre nella vicenda. Grazie alla loro presenza amorevole, Natalia è stata guidata verso una via di uscita, elargendo la forza necessaria per rimuovere il velo di inganno che le impediva di vedere chiaramente. Si è resa conto che l’amore autentico e sano non cerca di plasmarti o sopprimerarti, ma è una forza liberatoria che permette la crescita personale.