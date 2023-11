Morto l’attore Andrea Iovino: la terribile malattia era stata scoperta pochi giorni dopo la nascita della figlia!

La scomparsa di Andrea Iovino ha profondamente commosso l’intera comunità di Nola, la quale si è stretta ancora di più attorno alla famiglia dell’attore di 38 anni, noto al grande pubblico per le sue apparizioni in televisione. Sebbene fosse un volto familiare, Andrea Iovino era molto di più: era un padre affettuoso di quattro figli, un fratello devoto e un figlio amato.

Antonietta, sua sorella, lo ha descritto in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno come un uomo generoso e di grande moralità. Insieme al fratello Giovannino, noto per le sue performance nel programma “Tu sì que vales,” aveva condiviso una profonda passione per il teatro.

Le parole della sorella

“Anche se era il primogenito, sono stata io a coinvolgerlo in questo mondo, portando con me anche Giovanni,” riflette Antonietta Iovino, sorella dell’attore, sottolineando il duro lavoro e la determinazione con cui Andrea ha percorso la sua strada nell’industria dello spettacolo.

“La sua abilità catturava tutti,” continua Antonietta, mentre ripercorre il percorso di crescita di Andrea, partito dai piccoli spettacoli nei villaggi per poi emergere sulle scene televisive e raggiungere il cinema d’autore con il suo ruolo in “Pinocchio” di Matteo Garrone. Una vita tra arte, teatro e televisione, vissuta sempre con il sorriso sul viso. Chiunque abbia incontrato Andrea Iovino, può avere solo un caro ricordo dell’attore che sapeva far divertire tutti.

La scoperta della malattia di Andrea Iovino

Nell’ottobre dello scorso anno, Andrea ha ricevuto la devastante notizia della sua malattia. “Scoprì la sua condizione proprio pochi giorni prima della nascita della sua ultima figlia,” racconta sua sorella, sottolineando quanto coraggio e forza abbia dimostrato durante questi mesi difficili. Nonostante il suo stato di salute non fosse ottimale, ha insistito nel partecipare allo spettacolo “Masaniello Revolution” con Sal Da Vinci, poiché il palco e la recitazione erano la linfa vitale della sua esistenza.

“Un gesto che rimarrà impresso in noi è stato il suo ultimo, alzare il pollice in alto come segno di forza e saluto,” continua commossa la sorella. “Era un inno alla resilienza. Questo era Andrea: un grande attore, ma soprattutto, un uomo straordinario.” Alessandro Siani, che aveva scelto Andrea per il ruolo di folletto nel film “Chi ha incastrato Babbo Natale,” ha contattato personalmente la sua famiglia, dimostrando così il suo affetto e sostegno. Il cast di Sal Da Vinci ha fatto lo stesso, recandosi personalmente a esprimere le loro condoglianze.

Andrea Iovino era un membro attivo della comunità evangelica di Napoli, e oggi, insieme alla sua famiglia, a numerosi colleghi e rappresentanti delle istituzioni, è stato accompagnato nel suo ultimo viaggio nel cimitero di Nola.