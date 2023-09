Mistero a Trieste: uomo trovato cadavere con le mani legate – omicidio o suicidio?

Nella città di Trieste, un uomo di mezza età è stato rinvenuto cadavere lungo la strada statale 202, conosciuta anche come ex Grande Viabilità Triestina. Il medico legale incaricato di esaminare il corpo ha concluso che la morte dell’uomo era avvenuta tra 36 e 48 ore prima del ritrovamento. Le indagini su questo misterioso caso sono in corso, e il pubblico ministero Maddalena Chergia è stata incaricata del fascicolo. La principale accusa finora è il “ritrovamento di cadavere da impiccamento“, ma tutte le piste investigative rimangono aperte.

Le forze dell’ordine, rappresentate dai carabinieri, stanno conducendo un’indagine dettagliata, e nelle prossime ore, potrebbero ottenere ulteriori informazioni dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona del ritrovamento del corpo. Queste immagini potrebbero svelare la chiave per risolvere il mistero che ha catturato l’attenzione dei media nazionali.

Ancora ignota l’identità

L’identità del defunto rimane ancora sconosciuta, nonostante i tentativi di identificazione. Le ipotesi iniziali di tortura sono state smentite, poiché le cicatrici sulla parte superiore del cranio, inizialmente sospettate, sembrano essere il risultato del processo di decomposizione del cadavere. Gli investigatori stanno esaminando diverse possibilità, tra cui l’ipotesi che l’uomo fosse di origine iraniana e avesse vissuto a Trieste per alcuni mesi. Tuttavia, al momento, non c’è conferma se l’identità del cadavere corrisponda a quella dell’uomo noto alle autorità militari.

Il ritrovamento del cadavere a Trieste

Durante l’esame del corpo, sono stati trovati alcuni foglietti, ritagli di giornale e pezzi di carta con appunti scritti a penna. Tuttavia, questi appunti sembrano privi di un significato chiaro o di elementi che possano aiutare a svelare le diverse ipotesi di reato.

Descrivendo la scena del ritrovamento, si è appreso che il corpo dell’uomo aveva le mani e i piedi legati. Le mani erano state legate con una camicia a righe dai colori vari, mentre sugli occhi c’era un pezzo di stoffa a righe bianche e azzurre, contrariamente a quanto inizialmente riportato erroneamente da alcune fonti. L’uomo indossava una maglietta nera, una giacca di colore kaki e pantaloni chiari. I suoi piedi, anch’essi legati, erano calzati con un paio di scarpe scure.

Omicidio o suicidio?

In questa fase delle indagini, la verità sulla morte di questo uomo rimane oscura, e gli inquirenti stanno lavorando instancabilmente per raccogliere ulteriori prove che possano gettare luce su questo enigma. La comunità locale è in attesa di scoprire l’identità dell’uomo e le circostanze esatte della sua morte, mentre le autorità continuano a lavorare per risolvere questo misterioso caso.

Questa è la domanda che si pongono gli inquirenti di fronte al corpo dell’uomo, apparentemente uno straniero di mezza età, come indicato dai documenti e dai ritagli di giornale trovati nella sua tasca. È stato vittima di un omicidio o ha scelto di porre fine alla propria vita? Al momento, nessuna delle due possibilità può essere esclusa, come riferito dagli investigatori. La procura sta preparando un comunicato che dovrebbe essere diffuso nelle prime ore del mattino per fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.