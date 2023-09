Migranti. La Francia: ‘Non prendiamo persone da Lampedusa.’

Il cuore pulsante dell’immigrazione italiana è di nuovo sotto i riflettori, e le sfide sono più intense che mai. Gli sbarchi continuano senza sosta, mentre l’hotspot di Lampedusa è sull’orlo del collasso. Il sistema di accoglienza dei migranti è in affanno, e il governo sta elaborando soluzioni audaci per affrontare questa emergenza crescente.

Il palazzo Chigi è teatro di un Consiglio dei Ministri cruciale, dove si discuteranno e approveranno nuove misure restrittive per la permanenza dei migranti dopo il loro sbarco in Italia.

Questo incontro arriva in seguito alla recente visita della Premier Giorgia Meloni, accompagnata dalla Presidente della Commissione UE, Ursula Von der Leyen, e dalla Commissaria agli Affari Interni UE, Ylva Johansson, a Lampedusa. Sul tavolo del governo si trova un ambizioso pacchetto di misure, anticipato dalla Presidente del Consiglio nei giorni scorsi, che mira a istituire Centri per i rimpatri (Cpr) in ogni Regione e ad estendere il periodo di trattenimento dei migranti fino a 18 mesi, il massimo consentito dalla normativa europea.

La gestione dei flussi migratori è al centro dell’attenzione, a partire dalla critica situazione dell’hotspot di Lampedusa. Dal 28 agosto, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica convoca permanentemente per affrontare la gestione dei migranti, e il dossier verrà posto al centro della riunione del Consiglio dei Ministri che seguirà la riunione del Comitato.

Nel pomeriggio, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si incontrerà a Roma con il suo omologo francese, Gérald Darmanin, per cercare soluzioni comuni a questa sfida senza precedenti.

L’hotspot di Lampedusa è tornato a essere sovraffollato, con circa 1.300 ospiti. I programmati trasferimenti di ieri sera sono stati annullati a causa della saturazione dell’area di transito di Porto Empedocle. Nel centro di Contrada Imbriacola, i migranti continuano ad arrivare dopo lo sbarco sul molo Favarolo, mentre la pressione aumenta.

Lampedusa. Emergenza accoglienza: forze dell’ordine al salvataggio

La situazione nell’accoglienza dei migranti è al limite, con numeri e trasferimenti che mettono sotto pressione ogni risorsa disponibile. A Porto Empedocle, nell’incantevole territorio agrigentino, la tensostruttura è al limite delle sue capacità e ha bisogno di aiuto.

In risposta a questa emergenza, sono entrati in azione i veri eroi. Quattro autobus della polizia e due dell’esercito hanno dispiegato per trasferire attivamente al sicuro 300 delle persone presenti. Questi gruppi verranno distribuiti in strutture d’accoglienza nella regione circostante, offrendo un sollievo tanto necessario.

La ragione di questo intervento delle forze dell’ordine è semplice: i pullman privati non hanno più potuto garantire il loro supporto ai migranti. Specialmente dopo l’incidente mortale della scorsa settimana vicino a Roma. La situazione è critica, ma l’impegno delle autorità è in prima linea per garantire la sicurezza e l’accoglienza delle persone in difficoltà.

Catania sotto pressione: migranti affollano il centro d’accoglienza

A Catania, il centro d’accoglienza allestito nell’ex hub vaccinale di San Giuseppe La Rena, progettato per ospitare circa 900 persone, sta vivendo una sfida senza precedenti. La sua capacità è messa a dura prova dall’arrivo di oltre 600 migranti a bordo della nave Paolo Veronese proveniente da Lampedusa.

Per far fronte a questa emergenza, la Prefettura ha coordinato i trasferimenti al fine di liberare spazi all’interno dell’ex centro vaccinale. Inoltre, la Protezione Civile regionale sta lavorando instancabilmente per montare un tendone aggiuntivo di 300 metri quadrati all’interno della struttura. Al fine di ampliare il numero di posti disponibili.

È stato appreso che l’arrivo del traghetto della Siremar a Catania ha subito un ritardo; era previsto che approdasse ieri sera, ma è avvenuto solo stamattina. Questo ritardo è stato intenzionale per consentire l’effettuazione dei trasferimenti di almeno 300 migranti già presenti nella città etnea.

La situazione è critica, ma gli sforzi per garantire un’accoglienza dignitosa e sicura continuano senza sosta.

Berlino si schiera: sorveglianza aerea e navale per una gestione controllata delle frontiere UE

Il giorno successivo alla visita della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Lampedusa, la ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, ha espresso il suo sostegno alla proposta di espandere la sorveglianza aerea e navale dei confini esterni dell’Unione Europea, avanzata dalla stessa Von der Leyen. Faeser ha dichiarato: “Non possiamo fare diversamente; altrimenti, perderemmo il controllo sulla situazione migratoria.” Queste parole pronunciate domenica sera durante un’intervista al primo canale pubblico Ard.

In generale, il ministero dell’Interno tedesco ha accolto con favore il piano d’azione dell’UE in dieci punti, presentato recentemente dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la sua visita a Lampedusa.

Un portavoce del ministero, Mehmet Ata, ha affermato a Berlino durante la conferenza stampa governativa del lunedì:

“Valutiamo positivamente che la Commissione abbia avanzato proposte che ora devono essere tradotte in azioni concrete.” Tuttavia, non ha potuto fornire dettagli specifici in quel momento”.

Ata ha continuato affermando che la Repubblica Federale Tedesca ha offerto supporto umanitario all’Italia, aggiungendo che tali offerte sono al momento oggetto di esame. Ha anche riferito riguardo ai colloqui che si sono svolti sabato tra Germania, Italia, Spagna, Francia e la Commissione UE, sottolineando che questi colloqui sono in corso e che si stanno lavorando su soluzioni concrete. Ata ha confermato le dichiarazioni ufficiali fatte la settimana scorsa. Ha affermato che la Germania sta adempiendo al suo dovere umanitario attraverso l’accoglienza. E anche l’assistenza a un gran numero di profughi, incluse le persone che partecipano al meccanismo di solidarietà volontaria.

Tuttavia, ha sottolineato che al momento non vengono effettuate interviste per preparare il trasferimento di richiedenti asilo dall’Italia. Ha chiarito che tali interviste possono essere riprese in qualsiasi momento e ha spiegato che la sospensione è dovuta al fatto che l’Italia non rispetta l’obbligo di riaccogliere richiedenti asilo secondo le regole di Dublino.Pertanto, attualmente, non accogliamo attivamente nuove persone nell’ambito del meccanismo di solidarietà, sottolineando l’importanza che l’Italia rispetti gli obblighi in base alla Convenzione di Dublino.

La Francia: non accoglierà migranti

Dopo l’annuncio della Germania, anche la Francia ha chiarito la sua posizione in merito all’accoglienza dei migranti recentemente sbarcati a Lampedusa. Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha dichiarato in un’intervista a Radio Europe 1 prima della sua visita a Roma: “No, la Francia non sta pianificando di farlo. La Francia desidera assistere l’Italia nel controllo delle sue frontiere per prevenire l’arrivo di persone”. Darmanin ha ribadito che sarebbe un errore considerare che i migranti appena arrivati in Europa debbano essere immediatamente redistribuiti in tutta Europa e in Francia. Sottolineando che il suo Paese già sta facendo la sua parte.

La dichiarazione del ministro francese ha suscitato una pronta risposta dalla Lega. Il partito ha dichiarato: “Basta con le parole, gli italiani si aspettano e meritano azioni concrete da parte della Francia e dell’Europa!”. La questione dell’accoglienza dei migranti rimane al centro del dibattito europeo, con appelli alla solidarietà e all’equa condivisione delle responsabilità.

Lampedusa. Von der Leyen: L’Europa prende il controllo

Durante la sua visita a Lampedusa, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha promesso una “risposta europea coordinata a una sfida europea”. Con determinazione, ha dichiarato: “Sarà l’Europa a decidere chi può varcare le sue porte, non i trafficanti”, un’apparente richiamo all’impegno di Giorgia Meloni, osservato con attenzione da molti. Le parole di von der Leyen sono state accolte con entusiasmo dalla stessa premier italiana, che ha esclamato: “Parole mai pronunciate prima in Europa!”.

Nel decalogo della leader europea figura anche la distruzione delle imbarcazioni utilizzate dai trafficanti, e all’ultimo punto si sottolinea l’implementazione del memorandum firmato con la Tunisia, la principale base delle rotte migratorie del Mediterraneo.

Su questo punto, la presidente del Consiglio italiano ha chiesto un’accelerazione e il rilascio dei fondi. Che ammontano a 255 milioni di euro, destinati al presidente Kais Saied. Questi fondi, paragonati ai quasi 2 miliardi di dollari bloccati dal FMI in attesa di riforme a Tunisi, rappresentano la strategia di un’Europa che offre il suo contributo, ma chiede altrettanto in cambio.