Micol Ronchi: scompare nel nulla la sorella Anastasia. Ecco l’accorato appello della showgirl!

Anastasia, la giovane sorella di Micol Ronchi, ha lasciato la sua abitazione ieri, il mercoledì 13 dicembre, e da allora nessuno è riuscito a rintracciarla. È stata la stessa showgirl e presentatrice radiofonica a pubblicare un appello sui social media, condividendo un post su Facebook e alcune storie su Instagram.

Nella sua dichiarazione, Ronchi ha riferito che Anastasia è stata avvistata ieri sera presso la stazione di Pavia, richiedendo a chiunque avesse notizie su di lei di mettersi in contatto tramite scrittura o di contattare direttamente l’autorità dei carabinieri del Comando provinciale di Pavia.

La scomparsa della sorella e l’appello di Micol Ronchi

Anastasia ha un’altezza di 1,73 metri; i suoi capelli sono biondo platino e corti, preferisce indossare jeans e felpe. Non ha con sé documenti né soldi, ma ha portato con sé uno zaino pesante. Originaria di Viareggio, spesso diceva alla sua sorella Micol di voler tornare dalle sue amiche in Toscana.

“Mia sorella è una ragazza solare e vivace, non ha mai avuto problemi a scuola”, ha detto Micol Ronchi, la sorella, all’Agi. Le testimonianze dei familiari indicano che un testimone l’ha vista ieri sera in stazione a Pavia, mentre un altro l’ha incontrata ad Urbino, alla stazione degli autobus, in compagnia di una ragazza dai capelli blu. Poco fa, un capotreno ha affermato di aver visto la ragazza in un treno diretto a Genova, indossava una tuta e un cappello nero.

“Non siamo arrabbiati, ti prego torna. Possiamo parlare di tutto, basta che torni”, è l’appello di Micol, la sorella. I Carabinieri del Comando di Pavia sono stati informati della scomparsa.

Le storie Instagram per ritrovare la sorella

“Il terrificante significato della parola “preoccupazione” avrebbe potuto essere evitato se non avessi fatto l’esperienza fino in fondo”, ha condiviso la speaker radiofonica attraverso una storia su Instagram. A seguito di ciò, la Ronchi ha pubblicato un post con una foto di Anastasia, chiedendo ai suoi oltre 60mila follower e ai suoi colleghi, come Paola Pelagalli di Radio Italia e il musicista Saturnino, di diffondere la foto affinché qualcuno possa riconoscerla.

Poco tempo dopo, Micol Ronchi ha aggiunto un’altra storia in cui ha raccontato di aver ricevuto una segnalazione che considera “abbastanza credibile”. Un ragazzo l’ha contattata dicendo di aver visto la sedicenne oggi, giovedì 14 dicembre, a Binasco. Binasco è un piccolo comune a circa 20 chilometri di distanza dalla città di Pavia.

“Mi hanno riferito che da Pavia ci si mette quattro ore a piedi ed è credibile perché Anastasia cammina molto”, ha commentato la showgirl. Infine, ha lanciato un ulteriore appello ai residenti della zona: “Se qualcuno a Binasco o nei paesi vicini la dovesse vedere, segnalatelo alla polizia e contattatemi”.