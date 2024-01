Michelle Hunziker e Ilary Blasi insieme a Capodanno: amicizia messa alla prova? Ecco le indiscrezioni!

L’amicizia tra Michelle Hunziker e Ilary Blasi progredisce a grandi passi. Tanto che hanno deciso di trascorrere insieme il Capodanno del 2023 sulle Dolomiti, in compagnia dei loro rispettivi fidanzati, Alessandro Carollo e Bastian Muller. Nel corso dell’ultimo anno, il legame tra le due presentatrici di Mediaset si è rafforzato notevolmente.

Michelle ha anche dimostrato un grande sostegno nei confronti di Ilary dopo l’uscita del documentario “Unica”, in cui la romana ha raccontato per la prima volta i dettagli della sua separazione da Francesco Totti.

Già in estate erano inseparabili

Le vacanze estive in Sardegna sono state un’occasione per Hunziker e Blasi di trascorrere del tempo insieme, consolidando ancora di più la loro amicizia. In passato, Michelle aveva avuto il privilegio di conoscere Bastian all’inizio della sua storia con Ilary, dimostrando la sua prossimità con la coppia. Tuttavia, non è stata l’unica volta in cui le due amiche hanno legato le loro vite durante le vacanze.

Le vacanze invernali sulle Dolomiti sono state un collegamento speciale tra loro, permettendo loro di trascorrere momenti di gioia e condivisione. C’è chi sostiene che durante l’estate scorsa, Michelle abbia presentato il suo nuovo fidanzato, Carollo, all’amica proprio in Sardegna. Tuttavia, queste voci non sono state confermate né smentite dalle protagoniste.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi in vacanza con le figlie

Michelle e Ilary sono state accompagnate durante il periodo festivo da Sole, Celeste e Isabel, le loro giovani figlie che Michelle ha avuto dal suo ex marito, Tommaso Trussardi, e l’ultima figlia nata dalla relazione tra Totti e Blasi. Tuttavia, i figli più grandi delle due conduttrici, Aurora, figlia di Ilary e Eros Ramazzotti, e Cristian e Chanel Totti, erano assenti. Nel frattempo, Francesco Totti ha scelto di trascorrere il Capodanno alle Maldive con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, e i suoi figli.

Non ci sono state nuove controversie tra i due ex coniugi, che, dopo l’uscita del documentario su Netflix, hanno prestato molta attenzione a non alimentare ulteriormente lo scontro. Totti ha preferito non commentare, limitandosi a dire “Dica quello che vuole”. Mentre Ilary, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha cercato di placare le polemiche che hanno coinvolto l’ex marito, accusato di comportarsi in modo maschilista. Questo per aver cercato di impedire alla sua ex moglie di continuare a lavorare dopo l’evento del famoso caffè con l’uomo misterioso descritto dalla presentatrice nel documentario.