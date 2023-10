Michelle Hunziker amarcord: spuntano fuori le foto di quando aveva 22 anni. I fan rimangono senza parole!

Michelle Hunziker ci porta indietro nel tempo attraverso il suo album di ricordi: nelle storie del suo profilo Instagram, ha condiviso due splendide fotografie che risalgono a 24 anni fa. Questi scatti mozzafiato sono stati catturati nel 1999 dal talentuoso fotografo Claudio Porcarelli.

In quegli anni, Michelle aveva solamente 22 anni, e da già tre anni aveva il privilegio di essere madre di Aurora, la figlia nata dall’amore con Eros Ramazzotti. La coppia aveva celebrato il loro matrimonio il 24 aprile 1998 al Castello Odescalchi, a Bracciano, Roma.

L’album di ricordi di Michelle Hunziker

Nelle immagini, Michelle Hunziker sfoggia un’elegante acconciatura raccolta, con una graziosa treccia che si adagia sul lato sinistro del suo volto. Indossa una canottiera dai toni del vinaccia, abbinata a un paio di jeans. Nota distintiva è una piccola stella blu posizionata tra i suoi occhi.

L’unica differenza sostanziale rispetto alla sua immagine attuale risiede nelle sopracciglia: nel 1999 erano sottili, mentre oggi, sebbene rimangano impeccabilmente curate, appaiono più folte.

La vita di Michelle ha vissuto importanti trasformazioni a partire da quel periodo del 1999, alcune sorprendenti e felici, altre complesse e difficili da superare. Ha sperimentato l’ingresso in una setta, seguito dalla separazione da Eros Ramazzotti nel 2002 e il successivo divorzio nel 2009.

In seguito, ha incontrato Tomaso Trussardi, con cui ha condiviso un matrimonio e due figlie, Sole e Celeste. Tuttavia, la coppia ha annunciato il loro divorzio a gennaio 2022. Infine, Michelle ha sperimentato la gioia della maternità nonna con la nascita del suo primo nipotino, Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Una nuova storia d’amore all’orizzonte

Il cuore di Michelle Hunziker è nuovamente in fermento, ora palpitando per un altro uomo: Alessandro Carollo, noto come l’osteopata delle celebrità. Il magazine Chi li ha immortalati insieme in una serata di qualche sera fa.

Michelle e Alessandro hanno condiviso l’esperienza di assistere al concerto di Checco Zalone, “Amore + Iva,” tenutosi al Forum di Assago. Ogni momento di questa uscita è stato accuratamente documentato, dall’inizio alla dolce conclusione della serata.

Michelle ha fatto la sua comparsa a bordo di un veicolo con autista, prelevando Alessandro per unirsi all’amica Jonella Ligresti. Insieme, si sono diretti al Forum. Tuttavia, una volta giunti a destinazione, sembravano quasi due estranei. Michelle e Alessandro sono rimasti costantemente ad una distanza di sicurezza uno dall’altro.

Tuttavia, al termine dello spettacolo, sono proceduti verso la casa della showgirl, questa volta da soli e accompagnati dall’autista, che li ha lasciati nel garage condominiale. Prima di avvicinarsi ad Alessandro, Michelle ha effettuato una rapida occhiata in giro per assicurarsi che nessuno la stesse seguendo.