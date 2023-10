Mestre. Scena da incubo: pullman in fiamme – tutti i dettagli!

In una scena da incubo, la barriera del cavalcavia è stata spazzata via, un pullman si è precipitato sulla strada accanto alla ferrovia e ha preso fuoco, mentre le urla dei testimoni e dei passeggeri intrappolati tra le lamiere contorte e le fiamme echeggiavano nell’aria.

Bilancio delle vittime

Il bilancio ufficiale della tragedia a Mestre riporta 21 vittime, inclusi due bambini, un neonato e un dodicenne, e 15 feriti.

Durante la notte, nessuno dei feriti è deceduto mentre venivano trasportati negli ospedali regionali. Quattro dei feriti gravi non erano ancora stati identificati. I feriti più gravi, di età compresa tra i 20 ei 30 anni, sono stati ammessi all’ospedale dell’Angelo a Mestre e a Dolo.

Inoltre, sette delle 21 vittime sono state identificate. Tra i passeggeri del pullman in fiamme c’erano cittadini ucraini, tedeschi, francesi e croati. Secondo il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, cinque ucraini sono deceduti e tre sono rimasti feriti nell’incidente.

Pullman in fiamme. Le cause dell’incidente

L’autista, di nazionalità italiana, era tra le vittime. Le prime supposizioni sulle cause indicavano un possibile malore del conducente. La Procura della Repubblica di Venezia aveva aperto un’indagine e nelle prossime ore sarebbero state esaminate le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate sul cavalcavia per cercare di comprendere meglio la dinamica dell’incidente.

Il Comandante della Polizia municipale di Venezia, Marco Agostini, ha dichiarato che non ci sono segni di frenata e che l’ipotesi più plausibile è un malore del conducente. Purtroppo, per chi era a bordo del pullman in fiamme, non c’è stato scampo. Le fiamme hanno divorato rapidamente il veicolo dopo l’impatto. Si pensa che le fiamme siano state causate dall’esplosione del serbatoio del pullman che era alimentato a metano. Il pullman era ibrido elettrico. Era stato noleggiato per un servizio di navetta e trasportava circa quaranta persone. I vigili del fuoco e i soccorritori hanno fatto uno sforzo eroico per domare le fiamme. Ambulanze e forze dell’ordine sono state inviate sul posto. L’Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle grandi emergenze e ha richiamato personale di rinforzo e reso disponibili tutti i pronto soccorso degli ospedali.

La dinamica dell’incidente

La dinamica precisa dell’incidente doveva ancora essere stabilita, ma finora sembra che il pullman sia caduto da un’altezza di oltre dieci metri, schiantandosi violentemente contro le barriere di protezione del cavalcavia che collegava Mestre a Marghera e all’autostrada A4. Il pullman aveva sfondato la prima barriera costituita da un guard rail e la seconda barriera in metallo che separava il passaggio pedonale. Successivamente, si era ribaltato e aveva preso fuoco tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre.