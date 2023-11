Melissa Satta dopo Belve spiega la battuta sulla Canalis e torna a parlare di rivalità. Ecco le sue parole!

Melissa Satta è nuovamente al centro dell’attenzione, particolarmente a causa delle dichiarazioni che ha rilasciato recentemente. Sembrerebbe che le sue parole nell’intervista a Belve non abbiano ricevuto la giusta considerazione.

Dopo aver scherzato sul fatto che l’intervista stesse prendendo una direzione troppo orientata al gossip, ha suscitato una risposta tagliente da parte di Francesca Fagnani, che ha replicato con un’osservazione diretta: “Preferisce che parliamo di politica? No? Allora parliamo di ciò che la riguarda.”

La compagna di Matteo Berrettini ha anche affrontato alcune domande riguardanti Elisabetta Canalis, ma le sue risposte hanno solo complicato ulteriormente la situazione. Questo ha portato Melissa Satta a intervenire nuovamente per chiarire la questione di persona.

La risposta di Elisabetta Canalis

Durante l’intervista della showgirl a Belve, ciò che ha scatenato un acceso dibattito tra il pubblico è stata una risposta di Melissa Satta riguardo a un presunto legame tra lei e Elisabetta Canalis.

Ha dichiarato: “Diceva che la imitavo? Non ci siamo mai imitate. Ora dico una cosa, anche se potrebbe essere un po’ maliziosa, ma tra me e lei sono trascorsi parecchi anni. Siamo di generazioni quasi diverse… Non ho mai cercato di essere associata a lei, ma poi ho capito che a livello pubblico conveniva creare questa sorta di rivalità fasulla.”

È vero che le due condividono un background simile, provenendo entrambe dalla Sardegna e guadagnando notorietà come veline di Striscia la Notizia. Inoltre, entrambe hanno avuto relazioni con Christian Vieri. Nonostante ciò, la showgirl ha voluto sottolineare le differenze tra lei e la collega, in particolare in riferimento all’età.

Elisabetta Canalis ha risposto indirettamente, pubblicando sui suoi social una foto in cui appare in splendida forma. Ha ricevuto un commento da un caro amico che ha detto: “Ho sentito dire che sei di un’altra generazione.”

Questo riferimento è chiaramente collegato a quanto dichiarato da Melissa durante l’intervista. Tuttavia, Canalis ha risposto giocando, inserendo un’emoji di una vecchietta e una con una faccina che festeggia con una trombetta e un cappellino a cono. Sembra che la situazione non sia stata presa troppo personalmente da parte di Canalis.

La replica di Melissa Satta

La showgirl si è sentita obbligata a reagire ai numerosi commenti che l’accusavano di maleducazione o di essere inferiore rispetto alla sua collega. Per mettere finalmente fine a questa controversia, ha deciso di affrontare direttamente la questione e ha risposto:

“Ringrazio tutti per i vostri commenti positivi. Sapevo fin dall’inizio che l’intervista a Belve sarebbe stata un po’ vivace. Tuttavia, non mi piace quando le risposte vengono fraintese o strumentalizzate. Ad esempio, mi paragonano costantemente ad Elisabetta Canalis, ma questo avviene fin dal mio primo giorno a Striscia la Notizia.”

“Va bene così… Ho replicato con un tocco di ironia, sottolineando che Ely è più grande di me, il che è un dato di fatto e non un insulto, e ho concluso affermando che è bellissima, cosa che è assolutamente vera! Non c’è motivo di creare chiacchiere su qualcosa di inesistente.”