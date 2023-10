Mattarella nella casa di Sant’Egidio: il capo dello Stato si intrattiene con le famiglie etiopi e afgane. Ecco le sue parole!

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto una visita calorosa alla Casa dell’Amicizia, un centro polifunzionale gestito dalla Comunità di Sant’Egidio a Trastevere. Nonostante le rigorose misure di sicurezza, il presidente ha trascorso quasi mezz’ora nel centro che accoglie migranti, rifugiati, ultimi e anziani.

Durante la visita, Mattarella ha sottolineato come sia in queste realtà che si manifesti il vero spirito di solidarietà dell’Italia e la capacità di comprendere che oltre ogni confine esiste una responsabilità che riguarda ogni individuo e tutte le istituzioni.

La visita di Mattarella

Il presidente Sergio Mattarella, accompagnato dal presidente Marco Impagliazzo e dal fondatore della Comunità Andrea Riccardi, ha avuto l’opportunità di ascoltare le parole toccanti di un giovane proveniente dal Mali che, dopo un lungo viaggio, è riuscito a raggiungere l’Italia e ora lavora in una ditta anti-incendi.

Il giovane ha condiviso le sue esperienze, descrivendo come inizialmente gli italiani lo vedessero come una minaccia a Lampedusa, ma ora lo considerano un punto di riferimento per la sicurezza.

Successivamente, il presidente Mattarella ha intrattenuto una famiglia afghana che ha affrontato un percorso migratorio estremamente difficile, impiegando un anno per ricongiungersi tutta in Italia. Rivolgendo loro un caloroso benvenuto, il presidente ha mostrato la sua sensibilità verso le difficoltà affrontate dalle famiglie che cercano rifugio nel nostro paese.

Inoltre, Mattarella ha trascorso del tempo con una famiglia etiope, appena arrivata in Italia con un bambino piccolo. Sottolineando l’importanza di prestare attenzione a queste realtà, il presidente ha affermato che queste persone hanno il diritto di essere ascoltate e che è compito di tutti coloro che capiscono che non basta esprimere parole di solidarietà o rammarico riguardo alle difficoltà, ma che è necessario impegnarsi per fornire risposte concrete.

I servizi attivi nella casa di Sant’Egidio

Nella struttura di Sant’Egidio, sono attivi vari servizi volti a supportare diverse categorie di persone vulnerabili. Tra questi, vi è l’aiuto alimentare destinato alle persone senza dimora e alle famiglie che vivono in povertà.

In aggiunta, operano servizi di orientamento al lavoro, di emergenza alloggi, di previdenza sociale e di contrasto alla dispersione scolastica. Inoltre, è stato istituito oltre due anni fa, durante il picco della pandemia, un Hub di prevenzione e promozione della salute.

Questo Hub offre visite specialistiche gratuite a individui che, in caso contrario, rischierebbero di non poter accedere al servizio sanitario nazionale. Il presidente ha espresso che questa esperienza è fondamentale per garantire risposte alle complesse esigenze della popolazione.