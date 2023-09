Matrimonio Fabrizio Corona e Giacomo Urtis. Ci sarà e quando?

Lo scoop dell’imminente matrimonio tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona ha letteralmente fatto vibrare l’opinione pubblica quando è stato svelato appena due settimane fa.

Il celebre chirurgo ha dichiarato apertamente di aver ricevuto una proposta di matrimonio da parte del suo “amico speciale”, scatenando l’attenzione dei media e dei sostenitori di entrambi.

Botta e risposta tra Corona e Urtis

Tuttavia, il giorno successivo all’annuncio, Fabrizio Corona ha pubblicato una storia su Instagram che ha lasciato molti a bocca aperta. Nella storia sembrava quasi insinuare che la notizia del matrimonio potesse essere stata un semplice scherzo. Ha menzionato il desiderio di apparire sulla copertina di Vanity Fair e di avere come celebrante la Schlein, creando una sorta di enigma o sarcasmo nell’aria.

Corona aveva detto tramite social:

“Si ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero… Poi vorremmo essere ospiti della Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona Zombie. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato.”

Ma Giacomo Urtis è intervenuto per gettare luce su questa situazione apparentemente contraddittoria. In un’intervista a Nuovo, l’ex concorrente del Grande Fratello ha confermato che la proposta di matrimonio da parte di Fabrizio Corona è autentica e che i due stanno per sposarsi. Ha spiegato che la proposta è giunta durante una telefonata e che è euforico di questa nuova avventura.

La data del matrimonio non è ancora certa

Anche se una data precisa per il matrimonio non è ancora stata fissata, Urtis è certo che sarà un evento eccezionale, pianificato nei minimi dettagli e destinato a catturare l’attenzione di tutti. Ha sottolineato che non vuole che questo matrimonio sia basato su interessi economici, ma desidera che sia qualcosa di autentico e speciale.

Urtis ha anche condiviso un dettaglio affascinante sulla loro relazione, rivelando che Fabrizio Corona apprezza il suo stile unico, compresi i suoi amati pantaloncini corti e aderenti. Quando in discoteca riceve complimenti, Corona si sente orgoglioso ma, allo stesso tempo, un po’ geloso.

Sembra che il matrimonio tra Corona e Urtis sia una realtà concreta. Nonostante alcune parole su Instagram possano sembrare scherzi, il loro amore è genuino e si preparano a celebrarlo in modo straordinario.