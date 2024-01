Matilde Gioli cambia idea sul matrimonio. A “La Volta Buona” sconvolge tutti con i suoi piani per il futuro!

Matilde Gioli ha avuto un cambio radicale di prospettiva riguardo al matrimonio. In passato, era piena di entusiasmo all’idea di unirsi in matrimonio con Alessandro Marcucci, tanto da pensare di proporre lei stessa la domanda. Tuttavia, oggi l’attrice vede la situazione in modo completamente diverso.

Ha scelto di vivere il presente, senza preoccuparsi troppo del futuro o di progetti importanti. Nonostante questa nuova visione, la loro relazione continua a prosperare, al contrario di quanto affermato lo scorso estate riguardo a una crisi e ad una conseguente separazione.

Matilde Gioli non vuole sposarsi

La decisione di sposare Alessandro è ancora incerta per Matilde Gioli, che si definisce una persona riflessiva e solita rimandare le scelte. Tuttavia, recentemente ha compreso quanto sia importante vivere nel presente e sta godendo appieno della sua giornata. Nel caso in cui lui le chiedesse di diventare sua moglie oggi, la ragazza ammette che ci penserebbe attentamente.

Queste parole sono molto diverse da quelle pronunciate da Matilde solo alcuni mesi fa in un’intervista a Vanity Fair. In quell’occasione, la giovane attrice si era mostrata decisa a proporre lei stessa il matrimonio se Alessandro non lo avesse fatto presto. Matilde rivelava di essere in attesa perché il suo compagno è misterioso e non voleva privarlo di un gesto che aveva un grande significato per lui. Inoltre, aveva confessato di avere un forte senso materno fin da bambina, prendendosi cura dei suoi due fratelli più piccoli, e aveva dichiarato di non escludere nemmeno l’adozione. In breve, al momento, i progetti di matrimonio sono rimandati…

Crisi con Alessandro Marcucci?

“Io e lui ci siamo incontrati quando ho deciso di fare una passeggiata a cavallo a Roma e ho cercato su Google. È stato il primo risultato che mi è apparso e così siamo entrati in contatto. Non mi aveva riconosciuta perché non segue molto la televisione”, ha ricordato Matilde Gioli durante l’intervista con Caterina Balivo. “Se guarda Doc – Nelle tue mani? Sì e no, anche mia sorella, che tiene molto ai miei progetti, si commuove spesso perché è un medical drama. Per le persone vicine a me, non è facile vedermi soffrire”, ha aggiunto.

Alessandro Marcucci è il compagno di Matilde Gioli. È romano e lavora come insegnante di equitazione, non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. La sua data di nascita non è nota, ma è senza dubbio una persona molto importante per l’attrice. Matilde ha ammesso che è un uomo che la tiene con i piedi per terra e che hanno una relazione matura. “È fiero di ciò che faccio e di avere al suo fianco una donna indipendente”. La coppia è insieme dal 2019 e vive a Roma. Per amore, infatti, Matilde ha lasciato Milano, la sua città natale e cresciuta, per trasferirsi nella Capitale.