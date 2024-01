Massimo Giletti: felicemente fidanzato a 61 anni. In arrivo fiori d’arancio e figli? Ecco tutte le indiscrezioni!

Massimo Giletti ha concesso un’intervista approfondita al settimanale Gente, offrendo uno sguardo completo sulla sua vita, che va dalla sua carriera e il suo futuro in Rai fino alla sua sfera privata. In particolare, il giornalista ha svelato di essere in una relazione sentimentale al momento.

Nonostante i suoi sessantuno anni, Giletti si sente pronto ad imboccare un nuovo cammino e ad intraprendere un matrimonio, sogno che lo porta anche ad immaginarsi come padre. Ma vediamo più nel dettaglio le parole rilasciate durante l’intervista al settimanale Gente!

La felicità di Massimo Giletti

Massimo Giletti ha sottolineato che, malgrado la scarsa divulgazione dei dettagli sulla sua vita personale, ciò non significa che non abbia già incontrato qualcuno di speciale. La sua preferenza per la tutela della privacy deriva dal desiderio di proteggere sia sé stesso che la persona con cui condivide la sua vita.

“Nonostante non abbia mai discusso apertamente della mia vita privata, ciò non implica che io sia solo. Ho semplicemente deciso di proteggere coloro che sono importanti per me. C’è qualcuno nella mia vita che mi è caro e intendo preservarne l’intimità.”

Ha spiegato inoltre che, sebbene in passato non avesse mai considerato l’idea di formare una famiglia, ora tale possibilità non è esclusa: “Mai dire mai, nella vita. Persone come me, continuando il percorso, cominciano a percepire emozioni diverse. In passato ero contrario a quest’idea, ma adesso sono aperto anche all’eventualità del matrimonio.”

Quindi, Massimo Giletti ha dunque espresso la sua disponibilità a sposarsi e a avere figli, riconoscendo che le sue prospettive sulla vita si sono evolute nel corso del tempo.

Il futuro in Rai

Durante un’intervista rilasciata alla rivista Gente, Massimo Giletti ha discusso anche del suo futuro nella Rai. Il giornalista ha svelato i suoi piani.

“Sto mettendo piede avanti con la Rai, ci saranno una serie di avvenimenti interessanti nei prossimi cinque mesi, ma ciò che accadrà dopo è ancora incerto e le possibilità sono molte, dato che ho ricevuto molte offerte. Tuttavia, ritengo che sia un gesto sensato mettere fiducia nella Rai in questo momento. Qualsiasi altra decisione che prenderò farà sicuramente parlare. Aspetteremo e vedremo”.

Riguardo alla cancellazione del programma Non è l’Arena su La7, voluto da Urbano Cairo, Massimo ha affermato: “Quello che ho sperimentato è stato un tradimento da parte di una persona che consideravo un vero e proprio fratello: non desidero entrare nei dettagli legali, mi concentro sull’aspetto umano della questione”.