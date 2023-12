Marta Flavi: “La regina delle cornute sono io”. Dopo le interviste di Belen e Ilary Blasi, arriva il racconto della conduttrice!

In un’intervista esclusiva concessa ad Adnkronos, Marta Flavi ha deciso finalmente di aprirsi e condividere la sua esperienza di tradimento vissuta durante il matrimonio con Maurizio Costanzo. Questo racconto segna un punto di svolta nella sua vita, offrendo un nuovo capitolo nel quale le donne che hanno vissuto situazioni simili possono finalmente trovare supporto e comprensione. Con una sincerità disarmante, Marta Flavi rivela di essere stata la prima ad aver affrontato pubblicamente il tradimento nel mondo dello spettacolo, assumendo così il ruolo di un’icona, ma senza mai provare vera felicità.

Il racconto di Marta Flavi

“Nel lontano 1989, ho sposato Maurizio Costanzo, ma purtroppo il nostro matrimonio è stato di breve durata, durando solamente un anno”. Inizia così il suo racconto Marta Flavi, aprendosi a una confessione pubblica con Adnkronos. “In quel periodo, però, non eravamo ancora pronti per affrontare apertamente il tema del tradimento. Maurizio era un uomo potente, così ho subito il mio dolore in silenzio, senza mai condividerlo con i media o i giornali”.

“Quando fui tradita, fu un colpo incredibile, tutti fecero finta di guardare altrove, proprio come è successo a Ilary. Totti era il re di Roma e nessuno ha sostenuto Ilary, e la stessa situazione avvenne per me”, aggiunge. “Alcuni smisero perfino di salutarmi, perché l’uomo potente era Maurizio”. In quel periodo, ho affrontato personalmente e in modo discreto questa esperienza, accogliendo il colpo senza fare tragedie.

“Devo dire che da quel momento in poi la mia vita è migliorata notevolmente, anche se la mia carriera ha avuto alti e bassi, ma va bene così. Nonostante tutto, sono una donna serena e non sono mai caduta in depressione, perché bisogna portare delle corna con eleganza”, scherza. “La gente capisce comunque che si sta soffrendo, quindi è inutile fingere di essere i vincenti”.

La decisione di esporsi dopo le interviste di Belen e Ilary Blasi

Dopo un lungo periodo lontana dal mondo dello spettacolo, la conduttrice si lascia andare e decide di condividere pubblicamente la sua esperienza personale, scelta che prende solo oggi a causa della normalizzazione del tradimento sotto l’aspetto mediatico. È stato il documentario di Ilary Blasi su Netflix a convincerla a parlare di ciò che ha vissuto e, poco dopo, l’intervista di Belen Rodriguez che ha aperto il dibattito sul tema delle “corna” su Rai 1 condotta da Mara Venier.

“Non ho mai voluto raccontare pubblicamente la mia storia, non solo per una questione di rispetto, ma anche per il timore di molte cose”, racconta l’ex conduttrice con ironia, affermando di aver sempre indossato “questa corona” con eleganza e dignità. Successivamente, lancia un appello a tutte le donne che hanno provato in prima persona un tradimento: “Non fate nulla per trattenerli, aprite loro le porte come ho fatto io, cacciateli di casa e addio”, conclude con un consiglio deciso. “Anzi, preparate anche la loro valigia e aprite loro la porta di casa”.