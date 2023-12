Mariah Carey: Natale da single. Ma cos’è successo con il compagno Bryan Tanaka? Ecco tutte le indiscrezioni!

Mariah Carey e Bryan Tanaka hanno deciso di mettere fine alla loro relazione durante le festività natalizie. La coppia, che è stata insieme per più di sette anni, ha annunciato ufficialmente la loro separazione. Il coreografo, attraverso un lungo messaggio su Instagram, ha dichiarato: “Abbiamo trascorso sette anni straordinari insieme”.

La Carey, secondo quanto riportato dalla rivista “People”, si trova attualmente in vacanza in montagna ad Aspen insieme ai suoi gemelli Moroccan Scott e Monroe, ma senza la presenza di Tanaka, che l’ha sempre accompagnata durante i soggiorni sulla neve negli anni passati. La fonte della rivista afferma che la popstar si trova in ottima forma e si trova in uno stato d’animo festoso. È entusiasta del successo del suo tour insieme ai figli e del lavoro che ha già svolto per il suo prossimo album.

Cos’è successo tra Mariah Carey e Bryan Tanaka?

Bryan Tanaka ha annunciato ufficialmente la fine della sua relazione con Mariah Carey, con la quale era iniziata nel 2016, utilizzando queste parole: “Desidero condividere con emozioni contrastanti il mio aggiornamento personale sulla nostra amichevole separazione da Mariah Carey, dopo sette anni straordinari che abbiamo passato insieme.

La decisione di seguire strade diverse è stata reciproca e, mentre affrontiamo questo percorso separato, lo facciamo con profondo rispetto e un senso travolgente di gratitudine per il prezioso tempo che abbiamo condiviso. I momenti indimenticabili che abbiamo creato e le collaborazioni artistiche resteranno sempre nel mio cuore”.

Successivamente, Tanaka esprime una grande riconoscenza verso Mariah Carey e anche verso i figli di lei, Mariah e Nick Cannon, per il tempo trascorso insieme: “Desidero esprimere il mio amore e la mia profonda gratitudine nei confronti di Mariah e dei suoi straordinari figli, la cui gentilezza ha arricchito la mia vita in modi che le parole non possono descrivere”.

Una separazione annunciata

La prima volta che si incrociarono fu nel 2006, durante il tour “The Adventures of Mimi”, dove lui si unì come ballerino di riserva. Dopo aver collaborato insieme per dieci anni, l’amore tra la cantante e il coreografo sbocciò nel 2016.

L’ultima volta che si fecero vedere in pubblico fu a marzo, durante la celebrazione del compleanno della “Suprema degli uccelli canori”. In quell’occasione, Tanaka condivise su Instagram una fotografia dove lui e Mariah sorridevano e si abbracciavano, accompagnata da un dolce messaggio: “Questa è una delle mie immagini preferite. Buon anniversario, mia bellissima regina”.

Ma il messaggio condiviso da Tanaka ormai non lacia più spazio a dubbi. Bryan conclude anche con un tradizionale invito a rispettare la privacy ambedue: “In questo frangente delicato, vi prego gentilmente di comprendere, mantenere riservatezza e mostrare rispetto”. Tuttavia, bisogna ammettere che i pettegolezzi tra i due erano nell’aria da molto tempo.

Già all’inizio di questo mese, i fan avevano iniziato a domandarsi se Mariah Carey e Bryan, di 40 anni, 14 in meno della cantante di All I Want For Christmas Is You, avessero messo fine alla loro relazione. Effettivamente, Tanaka era scomparso dal tour Merry Christmas One and All!, iniziato a novembre, e non c’erano più foto di loro insieme sui social media.