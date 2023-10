Maria Teresa Ruta sostituita a Tale e Quale Show 2023: cosa è successo?

Maria Teresa Ruta, la famosa conduttrice e ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha subito un infortunio durante le prove per la prossima puntata di Tale e Quale Show 2023. Questo infortunio potrebbe impedirle di partecipare alla quinta puntata in programma per venerdì 20 ottobre 2023, dove avrebbe dovuto vestire i panni di Elettra Lamborghini. Secondo le ultime notizie, la sua sostituta sarà la figlia, Guenda Goria. Scopriamo i dettagli di questo imprevisto e chi prenderà il suo posto.

Maria Teresa Ruta si è rotta una costola

Le prove per Tale e Quale Show hanno portato a un infortunio per Maria Teresa Ruta, che sembra essersi rotta una costola. Questo imprevisto è stato reso noto da Tv Blog, che ha condiviso i dettagli sulle circostanze dell’incidente. Mentre non è ancora chiaro se l’indisponibilità di Maria Teresa si protrarrà per più di una settimana, è stato confermato che non sarà in grado di partecipare alla puntata prevista per venerdì sera. In sua vece, salirà sul palco sua figlia, Guenda Goria, che si prepara a interpretare Elettra Lamborghini, l’artista assegnata inizialmente alla madre.

Le sostituzioni e le imitazioni della puntata

La sostituzione di Maria Teresa Ruta da parte di Guenda Goria rappresenta una svolta significativa nella programmazione di Tale e Quale Show. Questo programma televisivo famoso per le sue brillanti imitazioni vedrà ora la figlia prendere il posto della madre e interpretare uno dei personaggi musicali famosi. Ma cosa ci aspetta nella prossima puntata in programma per venerdì 20 ottobre 2023?

I concorrenti di Tale e Quale Show avranno l’opportunità di vestire i panni di nuovi personaggi noti della musica. Jo Squillo dovrà impressionare il pubblico come Annie Lenox, mentre Ginevra Lamborghini prenderà il ruolo di Elodie. Alex Belli sarà Mr. Rain, mentre Pamela Prati si calerà nei panni di Renato Zero. Scialpi interpreterà Nick dei Cugini di Campagna, mentre la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, insieme a Pino Insegno, assumerà l’aspetto dei Village People. Jasmine Rotolo sarà Rihanna, mentre Luca Gaudiano imiterà Hozier. Lorenzo Licitra si trasformerà in Alex Baroni e Ilaria Mongiovì dovrà imitare Shakira. Infine, Guenda Goria, al posto di sua madre Maria Teresa Ruta, si esibirà nel ruolo di Elettra Lamborghini.

Conclusioni

L’infortunio di Maria Teresa Ruta e la sua sostituzione da parte della figlia Guenda Goria rappresentano una svolta sorprendente nella prossima puntata di Tale e Quale Show 2023. Gli spettatori non vedono l’ora di vedere come Guenda interpreterà il ruolo di Elettra Lamborghini e come si comporteranno gli altri concorrenti nelle loro imitazioni. L’attesa è grande, e il pubblico non può fare a meno di domandarsi se Maria Teresa Ruta tornerà sul palco del programma televisivo dopo il suo recupero.