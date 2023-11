Marco Tardelli rimanda le nozze con Myrta Merlino: “Per me non è necessario”. Ecco la reazione di lei!

Myrta Merlino e Marco Tardelli, nonostante siano legati da sette anni, sembrano non sentire l’urgenza di formalizzare il loro legame attraverso il matrimonio. La conduttrice di Pomeriggio 5, nel settembre scorso, aveva chiarito che le nozze con il suo compagno “non sono una necessità”, sebbene abbiano discusso della possibilità.

Una visione condivisa anche dall’ex calciatore e allenatore Tardelli, che ha recentemente affrontato l’argomento nelle pagine del settimanale Diva e Donna.

Pur essendo già padre di due figli, Sara e Nicola, avuti da precedenti relazioni, la coppia sembra concentrarsi sulla solidità della loro unione senza sentire la pressione di formalizzarla con un atto formale. Ma vediamo nel dettaglio cosa ne pensano entrambi!

Le parole di Marco Tardelli in merito al matrimonio e all’amore con Myrta Merlino

Marco Tardelli ha condiviso il suo progetto di futuro al fianco di Myrta Merlino, con cui condivide la vita a Roma da sette anni. L’ex calciatore ha dichiarato di vederla come la donna con cui desidera trascorrere il tempo, mantenendo però anche i suoi spazi per dedicarsi alle sue passioni, come il lavoro nei campi e la cura degli ulivi.

Nonostante la loro lunga relazione, al momento la coppia non ha ancora deciso di sposarsi, sebbene il tema del matrimonio sia emerso più volte nelle loro conversazioni. Tardelli ha espresso la sua opinione sulla questione dichiarando di non considerare il matrimonio una necessità.

Ha spiegato di essersi sposato solo una volta, in gioventù, con la madre di sua figlia Sara, e che attualmente non si sente incline a un secondo matrimonio. Nonostante ciò, l’argomento è aperto nella coppia, e Tardelli ha sottolineato che “c’è tempo” per prendere una decisione in merito.

Cosa ne pensa Myrta Merlino del matrimonio?

Durante la sua partecipazione a Verissimo lo scorso settembre, la conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino, ha condiviso dettagli intimi sulla sua relazione con Marco Tardelli. Parlando del compagno, ha descritto Tardelli come un uomo autentico e sensibile, affermando che la loro diversità è diventata una forza attrattiva che ha contribuito al miglioramento reciproco.

Riguardo al tema del matrimonio, Merlino ha espresso la convinzione che, pur non essendo una necessità per una coppia come la loro, entrambi nutrano il desiderio di condividere l’impegno di un “finché morte non ci separi”.

Ha sottolineato la sensazione di casa reciproca che hanno trovato l’uno nell’altro, descrivendo le braccia di Tardelli come il suo rifugio anche nei momenti più difficili, e ha concluso affermando che quando si trova un legame così profondo, si può decidere di condividere la vita per sempre.