Manila Nazzaro e Stefano Oradei: svelata finalmente la data del matrimonio. Ecco tutte le indiscrezioni!

La bellissima coppia formata da Manila Nazzaro e Stefano Oradei sta per compiere un passo importante: stanno per unirsi in matrimonio. L’annuncio ufficiale è stato fatto dal settimanale Nuovo, che ha svelato anche la data e il luogo delle nozze. L’ex Miss Italia e il ballerino hanno deciso di pronunciare il fatidico “sì” nella primavera del 2024, più precisamente nel mese di maggio, con una cerimonia che si svolgerà nella splendida cornice di Roma.

I dettagli delle nozze

Secondo una fonte anonima riportata da una rivista, c’è un’importante notizia riguardo a Manila Nazzaro e Stefano Oradei: sembrerebbe che abbiano scelto di convolare a nozze nella primavera del 2024. La coppia avrebbe fissato la data al prossimo maggio, ma al momento nessuno dei due ha ancora rivelato pubblicamente i dettagli al riguardo.

La rivista riporta anche delle dichiarazioni della Nazzaro, che afferma di essersi finalmente ritrovata grazie a Stefano, dopo un periodo difficile della sua vita. L’ex gieffina ha dichiarato che Oradei è l’uomo che ha sempre sognato, e che grazie a lui ha ritrovato fiducia in se stessa e la voglia di essere felice.

La cerimonia si terrà a Roma e potrebbe essere accompagnata dai suoi due figli, nati dal suo precedente matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza. Al momento, però, né Manila né Stefano hanno rilasciato commenti in merito, così come non ha fatto Lorenzo Amoruso, ex partner di Nazzaro.

Le parole di Manila Nazzaro

La passata vincitrice del concorso di Miss Italia non aveva fatto mistero del suo profondo desiderio di unirsi in matrimonio al suo amato compagno, come aveva rivelato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi il mese scorso. “Ci piacerebbe celebrare le nostre nozze, però non abbiamo ancora deciso quando e come farlo”, aveva affermato.

“Vorremmo una cerimonia intima e romantica, magari in un luogo speciale che abbia un significato profondo per entrambi. Al momento, ci stiamo semplicemente godendo l’amore che abbiamo e la nostra convivenza, che è stata una decisione naturale e spontanea. Siamo felici così come siamo”.

Quando le è stato chiesto se avesse il desiderio di diventare madre, aveva espresso il suo sogno, tuttavia senza imporsi alcun limite né obiettivo riguardo a questa possibilità: “Un figlio sarebbe un sogno che si avvera, ma non ci mettiamo alcuna pressione. Stiamo vivendo un giorno alla volta e accettiamo ciò che la vita ci offre. Per ora, mi sto godendo appieno la mia relazione con Stefano, che è una persona straordinaria per la sua gentilezza e generosità”.

Nonostante il suo passato complicato, la giovane showgirl aveva confessato di non aver mai smesso di sperare nell’amore e di essere finalmente felice.