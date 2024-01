Luca Argentero torna all’attacco: la gelosia per la moglie sfiora alti livelli. Questa volta centra Stefano De Martino!

In una recente intervista a Vanity Fair, Luca Argentero si è aperto riguardo ai suoi sentimenti di invidia nei confronti di Stefano De Martino. Durante la sua partecipazione allo show di Alessandro Cattelan, Luca ha notato sua moglie Cristina Marino mettere un like all’account dell’ex compagno di Belen Rodriguez.

Luca Argentero scherza sulla sua gelosia

Mentre era impegnato a ridere e a scherzare, il protagonista del film “Doc” ha lasciato trapelare un senso di disagio, facendo notare che l’azione compiuta dalla moglie lo aveva leggermente irritato.

Durante un’intervista con una rivista, ha raccontato nuovamente dell'”incidente”, dichiarando in tono scherzoso: “Io geloso? Non preoccupatevi, anche per De Martino passerà presto il tempo: presto arriverà un nuovo ballerino incredibilmente affascinante che catturerà l’attenzione sia di mia moglie che di Alessandro Cattelan.”

Successivamente, quando gli è stato fatto notare che suscita desiderio sia tra gli uomini che tra le donne, ha risposto: “Se la mia bellezza riesce a far sì che più persone sintonizzino la televisione, allora ben venga. Tuttavia, ciò che mi importa davvero è che mia moglie mi trovi attraente.”

L’attore è bisessuale?

Luca Argentero è famoso in tutto il paese per la sua straordinaria popolarità, ma le recenti dichiarazioni del suo caro amico Francesco Favino, riguardo al suo interesse per persone dello stesso sesso, hanno suscitato interrogativi sull’orientamento di Argentero.

Interpellato sull’argomento della sua attrazione verso gli uomini, l’attore ha risposto con estrema sincerità: “No, non ho mai avuto esperienze del genere e non ho mai sentito la necessità di provarle. Fin da giovane, ho sempre avuto una certezza incontrastabile sulla mia eterosessualità e non mi sono mai posto il problema”.

“Tuttavia, ammetto che è divertente notare il dubbio che sorge nelle persone dopo avermi visto recitare in film come Saturno Contro e Diverso da chi?. Devo però confessarti che il primo bacio con Picchio è stato affascinante: quel momento ha suscitato in me una sensazione insolita, specialmente a causa del contatto della sua barba sulle mie labbra”, ha rivelato l’attore.

Luca Argentero affascinante come sempre: ma ha un segreto!

Luca Argentero ha condiviso con Vanity Fair che sua moglie, Cristina, ha avuto un ruolo fondamentale nel suo percorso di perdita di peso. Se non fosse stato per lei, avrebbe potuto raggiungere i 200 kg. Nonostante si concedano qualche trasgressione alimentare di tanto in tanto, Luca e Cristina non provano sensi di colpa, poiché l’importante per loro è mantenere la costanza e scegliere pasti più leggeri quando possibile.

Nel loro regime alimentare, non mancano mai la buona pasta e le abbondanti verdure. È stata proprio Cristina Marino ad introdurre Luca allo stile di vita di Befancyfit, un programma che combina l’allenamento fisico con un piano nutrizionale personalizzato. Cristina ha sviluppato questo sistema, ha scritto libri a riguardo e ha creato un sito dedicato in cui offre piani personalizzati agli utenti.

Oltre ad impegnarsi quasi quotidianamente nell’allenamento, Luca Argentero trova il tempo per praticare surf e cavalcare le onde con la sua tavola. Inoltre, ha una grande passione per la corsa e il tennis.

Durante una recente intervista a Vanity Fair, ha rivelato che da bambino sognava di diventare un campione di tennis, ma quando aveva sedici anni, si è reso conto che questa non era la sua strada. Ora, preferisce mantenere la sua forma fisica attraverso allenamenti in palestra e sessioni di corsa.