Lorenzo Tano: trasferimento a casa di Lucrezia Lando. La coppia di Ballando con le Stelle sembra fare sul serio!

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sembrano essere perfettamente in sintonia, tanto che si sono autodefinisti la prima coppia nata in pista a Ballando con le Stelle. Sin dall’inizio, entrambi hanno dichiarato un interesse reciproco, ma sembra che la loro relazione sia progredita negli ultimi tempi. Stando alle voci, Tano avrebbe addirittura deciso di trasferirsi nella casa della ballerina. Ma ecco tutte le ultime indiscrezioni su una delle coppie più gettonate degli ultimi tempi!

Chi è Lorenzo Tano

Lorenzo Tano, 27 anni, ha scelto un percorso di vita molto diverso dalla fama e dalla notorietà di suo padre, Rocco Siffredi. Dopo essersi laureato in economia e commercio, ha coltivato la sua passione per la regia e la fotografia e ha iniziato a lavorare come project manager presso la casa di produzione cinematografica di suo padre.

Nonostante non abbia mai avuto una vera e propria affinità con il mondo dello spettacolo, Lorenzo ha preso una decisione sorprendente: partecipare all’edizione del 2023 di Ballando con le stelle, il celebre programma televisivo di danza. Ha scelto di ballare in coppia con la talentuosa ballerina Lucrezia Lando, mettendo alla prova le sue abilità di danza di fronte a un vasto pubblico.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando convivono ufficilamente

Caterina Balivo ospita una coppia di Ballando con le Stelle nella sua trasmissione televisiva “La volta buona” su Rai 2. Durante l’intervista, la coppia ha rivelato che il loro rapporto sta andando alla grande. Secondo le parole di Rossella Erra, opinionista del programma che li ha già sorpresi mentre si mostravano affettuosi al di fuori degli studi, Lorenzo Tano ha deciso di lasciare la camera d’albergo dove alloggiano i concorrenti per trasferirsi a casa della ballerina di Bassano Del Grappa, Lucrezia.

Con un sorriso imbarazzato, Lorenzo ha confermato che è molto meglio stare a casa della sua compagna piuttosto che in hotel. Questa convivenza intensa sembra promettente. Lorenzo e Lucrezia hanno trovato una chimica vincente e sembrano piacere molto anche al pubblico che li ha supportati durante la gara, che si avvicina ormai alla sua conclusione.

La loro relazione

I due hanno rapidamente rivelato di avere un’intensa relazione in corso. Durante un’intervista precedente con Caterina Balivo, il concorrente ha apertamente ammesso di essere attratto dalla sua partner e di averla baciata. Vive a Budapest con la sua famiglia e si immagina già di portare Lucrezia con sé in Ungheria. Ha elogiato la ragazza per la sua sincerità e autenticità, affermando che è un vero respiro di aria fresca in un mondo così superficiale.

Mostrando la loro passione per l’altro, Rossella Erra e Simona Izzo hanno addirittura sorpreso i due giovani mentre si scambiavano baci appassionati fuori dagli studi. Nonostante la possibile violazione della privacy, l’opinionista ha confessato che quando vede le persone felici, non riesce a trattenersi e a non condividere la loro gioia.