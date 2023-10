Licia Colò: la figlia compie 18 anni e lei posta una bellissima foto. Ma ai fan non sfugge un dettaglio!

In poche ma profonde parole, Licia Colò ha scelto di inviare i suoi auguri per il 18° compleanno di sua figlia Liala. “Oggi hai raggiunto i 18 anni… Il tempo vola veloce. Vorrei darti il mondo intero, ma l’esperienza mi ha insegnato che non c’è nulla di più prezioso dell’amore autentico”, ha scritto la celebre presentatrice televisiva sul suo account Instagram.

Queste parole accompagnavano un’immagine che ritraeva Liala, con in braccio il loro cane mentre dormiva. Guardando la foto, è evidente quanto madre e figlia siano simili: gli occhi, il colore dei capelli, le labbra, la forma del viso e persino la chioma voluminosa e riccia – tutto sottolinea un profondo legame familiare.

La somiglianza tra Licia Colò e la figlia Liala

Il compleanno di Liala cadeva il 15 ottobre, e se esaminiamo il suo profilo sui social media, emerge che, oltre alla chiara somiglianza fisica con sua madre, condivide anche la stessa passione per la natura e gli animali. Inoltre, Liala condivide frequentemente immagini in cui tiene tra le mani macchine fotografiche o videocamere, suggerendo un possibile interesse nel diventare una videomaker o una regista, magari con l’obiettivo di realizzare documentari.

Di certo la ragazza ha dalla sua un forte spirito di iniziativa e di avventura, nonché una spiccata curiosità, che magari ha ereditato dalla mamma Licia. Sarebbe bello vederla un giorno impegnata a realizzare video e filmati per documentari, seguendo in parte le orme materne. Ma per il momento Liala si gode la sua giovane età, con davanti tutta una vita per scegliere il percorso che più si adatterà alle sue attitudini e passioni.

La determinazione di Liala

In un’intervista al Mattino, quando la sua bambina aveva appena 8 anni, Licia Colò condivise una prospettiva interessante. Raccontò che la sua figlia, in una conversazione recente, aveva espresso il desiderio di intraprendere la carriera politica da adulta, poiché desiderava contribuire a cambiare il destino del nostro Paese.

Inoltre, Licia Colò sottolineò il fatto che madre e figlia condividevano una profonda sensibilità per la natura e per gli animali, e notò che la giovane dimostrava anche un’apprezzabile determinazione.

Aggiunse che, oltre a questi tratti, sua figlia aveva un carattere solare e gioioso, ereditato dal padre, e una spruzzata di anarchia e un po’ di vizi tipici della giovinezza, ma come genitore sapeva che la vita avrebbe portato la sua lezione e avrebbe insegnato l’importanza di rispettare le regole. Insomma pare proprio che Liala abbia tutte le carte in regola per far parlare di sé e della sua futura e brillante carriera.