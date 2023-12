Le Iene torna per una nuova puntata su Italia 1: ecco gli ospiti in studio e i servizi speciali del 19 dicembre!

L’appuntamento settimanale con Le Iene su Italia 1 e Mediaset Infinity continua a essere molto seguito. La trasmissione, che potrete vedere in streaming a partire dalle 21:20 circa, potrebbe essere l’ultima puntata dell’anno, visto che il prossimo martedì sarà il 26 dicembre e molte reti televisive italiane trasmetteranno film dedicati al periodo natalizio rivolti al pubblico più giovane, secondo la tradizione.

I fedeli presentatori della trasmissione rimangono gli stessi dall’inizio della stagione: il famoso comico Max Angioni, conosciuto anche per le sue partecipazioni a Italia’s Got Talent e Zelig, e Veronica Gentili, ex presentatrice di programmi d’informazione su Rete 4, che ha preso il posto di Belen Rodriguez nella conduzione de Le Iene. Entrambi i conduttori hanno conquistato il pubblico con il loro talento e hanno dimostrato di essere all’altezza del ruolo.

Gli ospiti di questa puntata de “Le Iene”

L’arena dello studio è dominata dalle presenze di Luigi Datome, ex atleta NBA, e dal celebre duo comico Pio e Amedeo, che sono stati scelti come protagonisti per i monologhi della serata. Tuttavia, sposteremo ora l’attenzione sui servizi che verranno presentati. Sarà Gaston Zama, accompagnato da Paola Barale, a condurre un’inchiesta sul sempre dibattuto tema della maternità surrogata.

Immedesimandosi nella situazione, i due si sono trasformati in una coppia e hanno deciso di volare in Ucraina, al fine di documentare e mettere in risalto gli aspetti di questa pratica. Attualmente, l’Ucraina è il paese con il più alto numero di nascite ottenute attraverso la gestazione per altri. Numerose donne, in cambio di una compensazione economica, si prestano ad essere madri per conto di altre persone.

Durante la loro permanenza in Ucraina, Gaston Zama e Paola Barale hanno avuto l’opportunità di incontrare diverse donne coinvolte in questa pratica. Il loro scopo era quello di sviscerare e raccontare gli aspetti etici, emotivi e legali che caratterizzano la maternità surrogata.

La puntata di stasera avrà servizi speciali

Oltre ad ospiti eccezionali, la puntata di questa sera di Le Iene Show, in onda il martedì 19 dicembre 2023, offrirà un contenuto davvero interessante. La nostra intraprendente conduttrice, Veronica Gentili, si impegnerà in un’intervista con un esperto di autodifesa femminile. Vogliamo dedicare spazio alle donne, offrendo loro utili consigli per garantire la loro sicurezza e protezione in situazioni di aggressione o violenza.

Mentre il nostro programma continua a riscuotere grande successo su Italia1, andando in onda in prima serata, è importante sottolineare che è possibile seguirlo anche in streaming, sia in Italia che all’estero, attraverso il sito web www.iene.it.