Laura Pausini confessa la terribile malattia: nessuno ne era a conoscenza. Ecco di cosa si tratta!

Durante la sua partecipazione a Domenica In, Laura Pausini ha attraversato un profondo vortice di ricordi, emozioni e confidenze. L’affermata cantante si è seduta con Mara Venier per un’intervista approfondita, durante la quale ha espresso la sua felicità per aver ricevuto il prestigioso titolo di ‘Persona dell’anno’ ai Latin Grammy.

Nel corso della conversazione, Pausini ha fatto un viaggio nei meandri della sua carriera musicale, svelando dietro le quinte e aneddoti personali che hanno arricchito lo spettacolo.

Il momento più intenso si è verificato quando la cantante, visibilmente commossa, ha evocato Pippo Baudo. La determinazione del noto presentatore l’aveva spinta a esibirsi a Sanremo Giovani nel lontano 1993, un capitolo cruciale che ha giocato un ruolo significativo nella sua ascesa nel panorama musicale.

Le lacrime in diretta tv

Con una profonda commozione, Laura Pausini ha espresso il suo sentimento nei confronti di Pippo Baudo, sottolineando l’impatto significativo che il noto conduttore ha avuto sulla sua vita. La cantante non solo è stata scelta da Baudo per partecipare alle Nuove Proposte di Sanremo nel 1993, dove ha trionfato con il brano “La solitudine”, ma ha anche ricevuto il prezioso consiglio di presentarsi l’anno successivo con “Strani amori” tra i Big a Sanremo 1994.

Durante la sua recente apparizione a Domenica In, l’entusiasmo del pubblico è stato tangibile attraverso un coro unanime di “Laura, Laura, Laura”, ma la stessa Pausini ha gentilmente interrotto l’incitamento, dirigendo l’attenzione verso Pippo Baudo: “No, ragazzi, non dovete dire il mio nome, ma quello di Pippo; a lui devo tutto”.

La cantante di 49 anni ha inoltre ricevuto un toccante videomessaggio da parte di Baudo, nel quale il conduttore ha sottolineato: “Sei grande, sei davvero grande; continua a essere così, continua a cantare”. Questo momento ha evidenziato in modo significativo l’importanza e il riconoscimento della figura di Baudo nella straordinaria carriera di Laura Pausini.

La malattia di Laura Pausini

Nel calore dell’intervista di Mara Venier, Laura Pausini ha svelato un dettaglio intimo sulla sua salute, un aspetto che pochi conoscevano. Ha raccontato di affrontare un piccolo inconveniente cardiaco sin dalla sua infanzia, un difetto noto come tachicardia parossistica sovraventricolare.

Questo particolare problema di salute è emerso durante la conduzione dell’ultima serata dell’Eurovision, manifestandosi in modo più evidente in quell’occasione. Con sincera franchezza, Laura ha ammesso di non essersi mai completamente abituata a questa condizione, descrivendo la sensazione di percepire il cuore battere così velocemente da sembrare quasi fuoriuscire dal corpo.

La tachicardia parossistica sovraventricolare è un’aritmia caratterizzata da un repentino aumento del battito cardiaco, originato dalla parte anatomica del cuore situata “sopra i ventricoli”. La sua peculiarità risiede nella rapida insorgenza, differenziandola da altre forme di palpitazioni cardiache in cui l’aumento del battito è graduale, come nel caso della tachicardia sinusale. Questo momento di apertura da parte di Laura Pausini offre uno sguardo più profondo sulla sua vita e sulle sfide personali che affronta.