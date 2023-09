Lampedusa: neonato annega durante gli sbarchi, Germania e Francia reagiscono!

Le operazioni di soccorso e gli sbarchi autonomi di migranti continuano senza sosta a Lampedusa. Martedì 12 settembre sono stati registrati numeri record con 110 approdi, per un totale di 5.112 persone. Dalla mezzanotte sono stati registrati altri 23 arrivi con quasi mille persone. Al momento, al molo commerciale, ci sono decine e decine di migranti, giunti con diverse imbarcazioni, tutti ammassati: è impossibile stabilire con quale barchino siano arrivati sull’isola. Soccorritori e forze dell’ordine sono allo stremo, segnalando altri barchini in viaggio e migranti già sbarcati sulla terraferma.

Neonato annega in mare a Lampedusa

Un neonato di 5 mesi è morto dopo essere finito in acqua al momento dello sbarco a Lampedusa. La tragedia è avvenuta durante le caotiche operazioni di approdo dei 46 migranti soccorsi dalla motovedetta della Guardia costiera, quando più persone sono finite in acqua. Tutte sono state recuperate, così come è stato ripescato il cadavere del piccino. La salma è stata portata alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana, mentre la madre, una minorenne della Guinea, si trova all’hotspot di contrada Imbriacola. La polizia ha chiesto un supporto psicologico per la donna, mentre la Capitaneria di porto si occupa della ricostruzione del caso.

Elevata pressione migratoria verso la Germania

Il ministero dell’Interno tedesco ha spiegato che l’Italia è stata informata alla fine di agosto della sospensione dei trasferimenti in base alla Convenzione di Dublino, a causa dell’elevata pressione migratoria verso la Germania. I migranti già confermati in passato dalla parte tedesca continueranno a essere accettati. La sospensione è dovuta al continuo rifiuto dell’Italia di consentire i trasferimenti dalla Germania nell’ambito della Convenzione di Dublino, secondo l’attuale legge sull’asilo dell’UE.

La Francia blinda i confini

Il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, ha annunciato l’invio di rinforzi al confine con l’Italia per contrastare l’immigrazione clandestina. Gli agenti delle forze di polizia e gendarmeria saranno raddoppiati, mentre le unità mobili delle forze passeranno da due a quattro. Darmanin ha spiegato che c’è stato un aumento significativo dei flussi migratori nelle Alpi Marittime e nell’intero arco alpino.

Metsola: “Soluzioni non possono essere nazionali”

La presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, ha sottolineato che le soluzioni alla crisi migratoria non possono essere nazionali ma solo a livello europeo. Ha invitato a concludere il patto sulla migrazione, sottolineando che i cittadini dell’UE chiedono soluzioni comuni. A dieci anni dalla tragedia di Lampedusa, Metsola ha sottolineato l’importanza di agire congiuntamente.