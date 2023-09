La verità scioccante dietro la tragedia in Libia!

Mentre si contano ancora le vittime della tempesta Daniel, che ha colpito la Libia lo scorso sabato, in particolare la città portuale di Derna, la Procura generale ha aperto un’indagine sul crollo delle due dighe. Questo ha causato un devastante tsunami d’acqua, facendo crollare gli edifici e trascinando centinaia di corpi in mare. L’indagine si concentra anche sugli avvertimenti ignorati sulle dighe pericolose.

La richiesta di inchiesta è giunta separatamente da entrambe le parti di un Paese diviso tra amministrazioni rivali. Da un lato c’è il presidente del consiglio presidenziale della Libia, Mohamed al-Menfi, a Est. Dall’altro c’è il primo ministro ad interim del governo di Tripoli, Abdel Hamid Dabaiba.

La Libia è divisa da anni tra amministrazioni parallele, ma il procuratore generale, Al-Siddiq Al-Sour, è uno dei pochi funzionari rimasti il cui mandato copre l’intero paese. Derna, in particolare, ha avuto diverse amministrazioni, ma l’intera area è sotto il controllo dell’Esercito nazionale libico, guidato dall’autoritario generale Khalifa Haftar.

Secondo Wolfram Lacquer, uno specialista della Libia residente in Germania, sembra che non sia stata effettuata alcuna manutenzione sulla diga più vicina alla città dal 2011. Inoltre, i fondi stanziati per la sua manutenzione non sono stati utilizzati. Molti appaltatori stranieri non sono tornati in Libia dopo quell’anno, quando è scoppiata la guerra, a causa di richieste di risarcimento o per considerazioni sulla sicurezza.

Libia. Sale il numero delle vittime

Il bilancio delle vittime continua a salire, con la Mezzaluna Rossa libica che stima circa 11.000 morti e 20.000 dispersi, oltre a 2.000 corpi trascinati in mare dall’inondazione. Tuttavia, i funzionari della città portuale di Derna, compreso il sindaco Abdulmenam al-Ghaithi, ritengono che il numero potrebbe superare i 20.000. Al momento, sono state confermate 5.500 vittime, di cui un terzo sono bambini, secondo l’Unicef.

I soccorritori hanno seppellito molti defunti in fosse comuni, mentre continuano a richiedere, oltre all’acqua potabile, sacchi per cadaveri necessari per evitare possibili epidemie. Le squadre di soccorso sono riuscite ad entrare in città e stanno rimuovendo i detriti lasciati dall’inondazione.

L’Onu: “Si potevano evitare tante morti”

Nonostante la tragica situazione, il capo dell’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite, Petteri Taalas, ha affermato che la maggior parte delle migliaia di morti causate dalle inondazioni nell’est della Libia avrebbe potuto essere evitata. Ha accusato l’instabilità politica che affligge il Paese dal 2011 di essere la causa della disorganizzazione che ha portato a questa tragedia.