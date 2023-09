La Juventus: una smentita ufficiale da Exor – non è in vendita!

Un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la società bianconera, ha rapidamente respinto le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus, affermando che “sono destituite di ogni fondamento”. Questa smentita è arrivata subito dopo l’indiscrezione del giornale italiano che titolava “La Juventus è in vendita”, sottolineando che il club più titolato d’Italia potrebbe cambiare proprietà per la prima volta nella sua storia.

Secondo il quotidiano che ha lanciato l’indiscrezione, l’obiettivo dell’attuale società sarebbe trovare un acquirente che possa agevolare il passaggio di proprietà per garantire continuità economica al club. Tuttavia, Exor ha ribadito con forza che queste voci “sono destituite di ogni fondamento”, mettendo così fine alle speculazioni.

Aperta la porta ai soci di minoranza: la Juventus attira l’interesse degli investitori USA

Nel passato recente, esattamente a metà maggio, erano circolate voci, amplificate dall’agenzia di stampa Reuters, secondo cui la Juventus stava cercando un socio minoritario di rilievo per rinverdire i fasti del club. Exor aveva respinto tali speculazioni, ma è innegabile l’interesse da parte di investitori con forti legami negli Stati Uniti.

Superlega

Mentre il mondo del calcio è in attesa della decisione della Corte di Giustizia Europea sul presunto “monopolio” di Uefa e Fifa, la discussione sulla Superlega non si placa. Juventus, Real Madrid e Barcellona, i club fondatori, seguono con fervore gli sviluppi.

Se la Corte di Giustizia Europea dovesse pronunciarsi contro Uefa e Fifa, la Superlega potrebbe vedere la luce in tempi record e crescere rapidamente, grazie all’interessamento di JPMorgan. La banca è pronta a sostenere finanziariamente il progetto ma resta in attesa, richiedendo garanzie sulla sua fattibilità.

Lo “strapotere” della Premier League

Il panorama calcistico europeo sta subendo un cambiamento epocale, e questa trasformazione preoccupa non solo il calcio italiano, ma tutto il continente. La Premier League, con il suo crescente potere finanziario, si distingue nettamente rispetto a tutti gli altri campionati. Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e persino le leghe minori si trovano sempre più in disparte quando si tratta di diritti televisivi, calciomercato e sponsor.

I club della Premier League godono di una ricchezza superiore a quella di qualsiasi altro club europeo. Investono ingenti somme di denaro e generano introiti considerevoli, rendendo sempre più difficile la sopravvivenza delle squadre delle altre leghe. In questo contesto, la Superlega potrebbe rappresentare un tentativo di frenare la supremazia della Premier League e di ristabilire un certo equilibrio, specialmente tra le squadre di élite europee.

Arabia Saudita: le minacce incombenti sull’Europa

Ciò che preoccupa ancor di più i club europei è l’ingerenza senza freni dell’Arabia Saudita nel panorama calcistico mondiale. A partire dal trasferimento di Cristiano Ronaldo nella Saudi League a gennaio 2023, i club sauditi sembrano aver quasi monopolizzato il mercato calcistico europeo, convincendo numerosi campioni a trasferirsi in Arabia con offerte strabilianti.

Il potere illimitato dei club arabi rappresenta una minaccia ancora più grave rispetto a quello della Premier League e, come abbiamo accennato, mette a serio rischio il futuro del calcio europeo. Senza una strategia comune, come avrebbe potuto essere un progetto di Superlega, l’Europa si trova ora ad affrontare la minaccia di una ridefinizione che potrebbe trasformare l’Arabia Saudita in una superpotenza calcistica senza precedenti.

Le parole di Zoff sulla cessione della Juventus

Dino Zoff, il leggendario portiere della Juventus per più di dieci anni, non ha potuto resistere alla tentazione di commentare le voci che circolano riguardo alla potenziale vendita del club torinese durante una storica intervista su Rai Radio 1.

“La cessione della Juventus da parte della famiglia Agnelli sarebbe tragica, perché loro rappresentano un’istituzione del Paese. Il mondo cambia ma gli Agnelli rimangono gli Agnelli, loro sono stati la Juventus. Se dovesse succedere ciò rimarrei deluso: per me la tradizione vale, non è una cosa da cambiare perché cambia il tempo. Vendere anche la Juventus sarebbe troppo”.

Poi, sulla squadra di Allegri: “Non avendo impegni in Europa ci sono più responsabilità, e quindi bisogna far bene in campionato, ed è giusto che una squadra come la Juventus se le prenda”.