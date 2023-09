La Festa del Cinema di Roma 2023: tre film italiani in concorso

La Festa del Cinema di Roma è tornata, e quest’anno promette di essere una celebrazione del cinema italiana ancora più speciale.

Festa del Cinema di Roma 2023

Dal 18 al 29 ottobre, appassionati di cinema di tutte le età avranno l’opportunità di immergersi in una selezione di film straordinari provenienti da tutto il mondo, con una particolare attenzione ai talenti italiani emergenti e consolidati.

Tra i film italiani in concorso, tre si distinguono per la loro varietà e il loro fascino unico.

‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi

Un film molto atteso è “C’è ancora domani,” opera prima da regista di Paola Cortellesi, che affronta il dopoguerra italiano. Cortellesi, che è anche la protagonista insieme a Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni, interpreta il ruolo di una moglie e madre di tre figli che, grazie a una misteriosa lettera, scopre che c’è speranza per una vita migliore. Il film promette di essere un’esperienza toccante e appassionante, guidando il pubblico attraverso le sfide e le speranze dell’Italia del dopoguerra.

‘Holiday’ di Edoardo Gabbriellini

“Holiday,” diretto da Edoardo Gabbriellini, è un noir ambientato tra gli adolescenti della generazione Z, una storia misteriosa che esplora i confini dell’adolescenza e dell’identità. Il film, prodotto da Luca Guadagnino, è interpretato da Margherita Corradi, Giorgia Frank, Alessandro Tedeschi e altri talenti emergenti. Ambientato a Genova, segue la storia di Veronica, una ragazza diciottenne accusata di omicidio, che cerca di affrontare il mondo dopo essere uscita di prigione. Con l’aiuto dell’amica Giada, Veronica affronterà le sfide dei media e una giovinezza interrotta. “Holiday” è un viaggio avvincente attraverso le turbolenze dell’adolescenza.

‘Mi fanno male i capelli’ di Roberta Torre

Roberta Torre ci offre “Mi fanno male i capelli,” un omaggio appassionato e delicato a Monica Vitti. La trama racconta la storia di una donna bionda sulla spiaggia, le cui impronte si mescolano con le onde mentre raccoglie qualcosa dalla sabbia. La protagonista, interpretata da Alba Rohrwacher, sta perdendo la memoria, e il marito, interpretato da Filippo Timi, la accompagna gentilmente nei ricordi che lei ricrea attraverso i film di Monica Vitti. Il film è un viaggio emotivo attraverso il cinema italiano e la forza dei sogni.

La Festa del Cinema di Roma 2023 promette di portare il meglio del cinema italiano e internazionale alla ribalta, e questi tre film italiani in concorso sono solo un assaggio dell’eccezionale line-up. Gli appassionati di cinema di tutte le età non vedono l’ora di immergersi nelle storie e nelle emozioni che questi film offriranno sul grande schermo. Non resta che attendere con ansia l’inizio di questa straordinaria festa cinematografica.