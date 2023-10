La drammatica battaglia di Bruce Willis contro una malattia devastante!

L’iconico attore Bruce Willis sembra attraversare tempi difficili. Un amico di vecchia data, Glenn Gordon Caron, regista e sceneggiatore di “Moonlighting”, la serie televisiva che lo rese celebre negli anni ’80, ha rivelato dettagli sconvolgenti sullo stato di salute attuale dell’attore, che lotta contro la demenza frontotemporale.

Caron ha condiviso con il New York Post: “Bruce sta vivendo un calo drastico nelle sue capacità di comunicazione e persino nella gioia di vivere”.

La malattia di Bruce Willis

L’eroe di “Die Hard”, all’età di 68 anni, ha annunciato il suo ritiro dal mondo dello spettacolo l’anno scorso, citando una diagnosi di afasia, una condizione che colpisce le sue facoltà cognitive.

Tuttavia, successivamente è emersa la verità: Willis è affetto da demenza frontotemporale, una malattia debilitante che compromette la sua capacità di comunicazione. Questa “diagnosi crudele” ha portato a un rallentamento dei movimenti, rigidità delle articolazioni, problemi di equilibrio e significative alterazioni nel comportamento e nel linguaggio. La famiglia di Willis, inclusa l’ex moglie Demi Moore e le loro cinque figlie, ha condiviso questa dolorosa notizia il 16 febbraio attraverso un messaggio pubblicato sul sito dell’Association for Frontotemporal Degeneration.

“The Moonlight”

Glenn Gordon Caron, ancora un caro amico di Bruce, fa del suo meglio per visitare l’attore almeno una volta al mese da quando è stata diagnosticata la malattia. La riproposizione della loro amata serie televisiva degli anni ’80, “Moonlighting,” su Hulu ha portato gioia ai fan e, anche se Bruce non può esprimere direttamente il suo entusiasmo, Caron condivide: “So che è davvero felice che lo spettacolo sarà disponibile per le persone”.

Non parla più e ha lasciato la lettura

Caron ha mantenuto un legame con la moglie di Bruce, Emma Hemming Willis, e le loro tre figlie più grandi, Rumer, 35 anni, Scout, 32 anni, e Tallulah, 29 anni. Ha rivelato: “Bruce ha dovuto dire addio alla lettura, una passione segreta che teneva nascosta. Ora non legge più. Tutte le sue abilità linguistiche sono svanite, eppure lui resta comunque Bruce. È sempre più difficile per lui esprimersi, ed è doloroso per chi gli vuole bene vederlo in questo stato… Ho la sensazione che, dopo uno o tre minuti, possa dimenticare chi sono.”

E poi ha aggiunto: “Quando si è con lui, si riconosce ancora Bruce, ma la sua gioia di vivere sembra svanita. Non c’è stato nessuno che abbia goduto tanto della vita quanto lui. Amava la vita e cercava di viverla al massimo, amava svegliarsi al mattino. Quindi, l’idea che ora lui viva la vita come attraverso una zanzariera, sembra davvero incomprensibile…”

Bruce Willis: affrontare la malattia insieme

Un anno fa, la moglie di Bruce Willis, Emma Heming, ha condiviso con grande sincerità, trattenendo a stento le lacrime, la difficile realtà della demenza di suo marito in televisione. Ha affermato: “Quello che sto imparando – parole della 45enne modella – è che la demenza è una battaglia non solo per chi la vive ma anche per la famiglia”.