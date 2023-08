Khaby Lame fa il suo debutto in televisione come nuovo giudice di “Italia’s Got Talent 2023”

Dal mondo di TikTok alla televisione, ma la vera domanda è: riuscirà a portare con sé l’intero esercito di fan, ben 160 milioni di seguaci?

Parliamo del fenomeno globale a tutto tondo, Khaby Lame, un ragazzo di Chivasso che mette a dura prova persino il record di follower di Chiara Ferragni (che siamo onesti, ne conta “solo” 30 milioni su Instagram).

Un ragazzo di 23 anni, cresciuto a Chivasso dove è atterrato praticamente in fasce dal Senegal.

La sua storia è una di quelle da raccontare sotto le stelle: un successo che è nato da sketch umoristici che sembrano una reazione a catena di risate. Il suo segreto? Prendere azioni complesse di altri e replicarle in modo semplice e spiritoso. Il suo marchio di fabbrica? Mostrare i palmi delle mani alla telecamera e spingere verso il basso con un’espressione che potrebbe essere tradotta con: “Facile, no?”.

Insomma, il suo stile è diventato un vero richiamo per milioni di ammiratori sparsi per il pianeta.

Il debutto in “Italia’s Got Talent 2023”

Eccolo spuntare come un raggio di sole, il fenomeno Khaby Lame, con il suo stupefacente seguito di 160 milioni di fan, è ormai il re della situazione.

E sai chi lo ha capito per primo? Gli astuti produttori di “Italia’s Got Talent”, che stanno per lanciare la nuova edizione con il turbo acceso. E cosa hanno fatto? Hanno pescato direttamente Khaby, il ragazzo di 23 anni che da tempo fa esplodere il web come una bomba comica.

E lui? Beh, dice che sarà una sfida tutta nuova, perché sarà obbligato a usare le parole e tu sai, lui preferisce lasciare che le sue espressioni facciali dicano tutto. E per di più, ammette che sarà una lotta non lasciarsi scappare giudizi negativi, ma promette di tenere il tutto spassoso e leggero.

L’avventura televisiva di Khaby Lame è alle porte

A partire dal 1° settembre, preparatevi perché il mitico Khaby Lame farà la sua entrata trionfale su Disney+ come giudice nell’ultima versione turbo di “Italia’s Got Talent”. Sì, avete capito bene, quel talent show fantastico che tutti amano sta saltando nella piattaforma di streaming Disney+ per farci scoppiare di risate e stupirci con talenti incredibili.

Ora, la parte divertente è questa: immagina Khaby, l’eroe dei video brevi e delle facce espressive, che sfida sé stesso a creare un legame ancora più forte con noi attraverso… attenzione, tadaaa… le parole! Sì, avete letto bene. Quel Khaby che conosciamo e adoriamo, quello dei gesti stralunati, ora ci parlerà e ci farà ridere con le sue parole.

La missione? Mantenere quel feeling speciale con il pubblico, anche quando usa le parole.

Chi saranno gli altri giudici?

Khaby sarà in giuria insieme all’incredibile Elettra Lamborghini, che, se conoscete un po’ la storia, sa come far scatenare il divertimento. Sarà una sfida epica tra i due! Ma non finisce qui, perché abbiamo anche i veterani Mara Maionchi e Frank Matano, che porteranno la loro saggezza e il loro spirito al show.

Ma c’è di più, e vi giuro che vi farà saltare dalla sedia: nuovi conduttori! Quelli che prenderanno il timone per questa edizione straordinaria saranno Fru e Aurora dei ‘The Jackal’, la squadra che nel 2019 ha mandato in delirio il pubblico con le loro performance spassose su “Italia’s Got Talent”.

E ora, ragazzi, state pronti a un’esplosione di divertimento e a emozioni che vi faranno ridere fino alle lacrime. Abbiamo una lineup di tutto rispetto, e la promessa è una: questa edizione sarà EPICA! Preparatevi a scatenarvi e a fare il tifo per i talenti più incredibili che il nostro stivale ha da offrire!