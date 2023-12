Kate Middleton: lo scatto pubblicato sul profilo social ufficiale, lascia tutti senza parole. Ecco perché!

Qualche ora fa, il profilo ufficiale Instagram degli eredi di Galles ci ha riservato un’incantevole sorpresa natalizia. L’account ufficiale Prince and Princess of Wales ha deciso di condividere un’immagine straordinaria direttamente dall’album di famiglia dei Middleton. In questa foto, vediamo una giovanissima Kate Middleton, immersa nel suo secondo Natale.

La primogenita di Carole e Michael, nata l’9 gennaio del 1982, è stata ritratta di profilo, seduta davanti a una tavola abbellita per le festività del ’83. Indossa una graziosa camicetta a righe rosse e blu, un soffice cardigan blu e sfoggia una collana che le conferisce un’aria ancora più adorabile.

Kate Middleton pubblica un foto da bambina

La foto mostra Kate Middleton poco prima del suo secondo compleanno, quando si trovava nella tranquilla residenza di famiglia a Bucklebury, nel Berkshire. In quel periodo, Kate aveva appena dato il benvenuto alla sua nuova sorellina, Pippa, nata il 6 settembre 1983.

Quattro anni più tardi, anche suo fratello James si unirà alla famiglia. Durante quel periodo, la famiglia Middleton stava godendo di una calma lontana dai riflettori mediatici, evitando le speculazioni che erano emerse a causa della recente stagione dello show televisivo The Crown.

Quest’ultima stagione aveva suscitato grande curiosità per la sua rappresentazione reinventata dell’incontro tra i principi di Galles a St. Andrews, in Scozia, e l’influenza di mamma Carole nell’introdurre Kate all’erede al trono. Lontani da tutto ciò, i Middleton si stavano preparando per il successivo trasferimento in Giordania, dove il padre Michael avrebbe intrapreso una nuova attività lavorativa.

Il dettaglio della foto che lascia senza parole

La principessa del Galles ha condiviso un’immagine per promuovere il suo Christmas Carol Service, in programma per la vigilia di Natale alle 19:45 su ITV. Il servizio, registrato all’Abbazia di Westminster l’8 dicembre scorso, sostiene la campagna Shaping Us, promossa da Kate, che mira a sottolineare l’importanza dei primi anni di vita di un bambino.

La didascalia della foto afferma: “In questa stagione natalizia, vogliamo condividere alcuni momenti festivi perché #ShapingUs riguarda il ruolo cruciale dei primi anni e il contributo delle persone intorno a noi nel definire il resto delle nostre vite”. I fan reali hanno accolto entusiasticamente questo messaggio. Una sorprendente somiglianza è stata notata da tutti, creando un consenso unanime.

I commenti alla foto concordano nel definire Kate e suo figlio Louis, il più giovane della famiglia, due gocce d’acqua. C’è chi ha persino pensato che nella foto fosse rappresentato il piccolo Windsor, mentre altri li hanno definiti “gemelli”. Insomma, è evidente che sono madre e figlio!