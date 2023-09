Kata continuano le ricerche. Pista del Perù

Potrebbe Kata aver varcato i confini italiani per abbracciare l’ignoto all’estero? E se sì, avrebbe potuto raggiungere terre straniere a bordo di un velivolo? Questi enigmi sono solo una sfumatura degli interrogativi che affascinano gli investigatori addentrandosi nell’oscura vicenda della giovane scomparsa a Firenze. Le ultime ore hanno visto scaturire nuove verifiche, un intricato gioco di indagini che il Procuratore Aggiunto di Firenze, Luca Tescaroli.

“Stiamo facendo tutto il possibile per ricostruire quello che è avvenuto, nel prioritario interesse della piccola e con la speranza di poterla ritrovare. Sono in corso accertamenti per chiarire se la bimba abbia potuto lasciare l’Italia in aereo o comunque attraverso le varie frontiere.”

L’ipotesi del Perù

L’ipotesi L’ombra di un possibile nascondiglio all’estero si è affacciata più di una volta da quando, il passato 10 giugno, Kata si è dileguata nell’aria senza lasciare traccia dall’edificio impregnato di storie. Un intreccio di voci, come tessere di un mistero, ha suggerito perfino l’idea che la ragazza potesse trovarsi in Perù, sotto la custodia del nonno. Anche se tale scenario è stato successivamente sconfessato dagli avvocati che vegliano sui suoi genitori.

In questo intricato puzzle di indagini, l’unica certezza risiede nell’assenza della piccola dal palazzo che un tempo era testimone degli ultimi suoi passi. Gli investigatori, senza sosta, hanno perlustrato ogni angolo possibile, persino sfruttando l’ausilio di sofisticati apparecchi a raggi X, ma ogni sforzo è stato finora infruttuoso, come un enigma irrisolto.

Il mistero del borsone e del furgone bianco

Un’ipotesi oscura si inserisce nella storia: individui che conoscevano a menadito ogni angolo del luogo potrebbero aver trasportato via la bambina, scomparsa all’improvviso, in un borsone, sfruttando astutamente la capacità di eludere le telecamere.

Da un filmato catturato da un dispositivo installato da un’azienda nei pressi di uno dei cancelli dell’edificio emergere un furgone bianco sospetto. Un uomo, giunto su uno scooter nero, si è avvicinato e ha caricato qualcosa a giudicare dal rumore. Ma c’è coinvolgimento? In questo istante, tutto si cela dietro un velo di congetture, un intreccio di domande senza risposta.

Tuttavia, la pista più accreditata suggerisce che la ragazzina potrebbe essere stata rapita con l’intento di compiere un ricatto nei confronti della sua famiglia.

Secondo Tescaroli, “Il rapimento potrebbe avere radici nei rapporti conflittuali, sfociati in crimini gravi durante l’occupazione (come il tragico evento del 28 maggio scorso, che ha portato all’arresto dello zio materno di Kata e di altri,).”

Se così fosse, sarebbe probabile che qualcuno possieda delle informazioni cruciali. È a loro che il Testaroli si rivolge quando dichiara: “Invito coloro che sono in possesso di informazioni a condividerle con il nostro ufficio, nell’interesse della piccola. Va tenuto a mente che la legge protegge i collaboratori. Speriamo che la piccola sia ancora viva, che l’instancabile impegno che stiamo dedicando ci conduca alla verità.”

Sequestrati i cellulari della famiglia

Recentemente, le autorità investigative hanno intrapreso una mossa audace. Quella di sequestrare i telefoni cellulari dei familiari per esaminarne il contenuto, con la speranza di rivelare eventuali informazioni cruciali nascoste riguardo al rapimento.