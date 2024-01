Jason Momoa: Lisa Bonet gli chiede il divorzio. Ma non si erano riavvicinati? Ecco tutte le indiscrezioni!

Lisa Bonet e Jason Momoa hanno vissuto una storia d’amore che ha resistito per ben 18 anni, ma dopo un matrimonio lungo e la felicità di diventare genitori di due figli, hanno deciso di prendere strade diverse. Già a gennaio del 2022 avevano annunciato di intraprendere percorsi sentimentali separati, ma solo di recente è stata presentata ufficialmente la domanda di divorzio presso il tribunale della contea di Los Angeles.

Jason Momoa accetta il divorzio chiesto da Lisa Bonet

Lisa Bonet ha presentato i documenti ufficiali per mettere fine alla loro storia d’amore. La separazione è motivata da differenze insuperabili tra i due. Tuttavia, sembra che abbiano già raggiunto un accordo sulla custodia dei figli Lola Iolani e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, nati dal loro matrimonio. Inoltre, l’attrice ha sottolineato di non avere bisogno di supporto finanziario dall’ex compagno. Prima che il divorzio possa essere ufficializzato, dovranno trascorrere almeno sei mesi. Da notare che questo è il secondo divorzio per Lisa Bonet, in quanto era precedentemente sposata con Lenny Kravitz, da cui ha avuto sua figlia Zoe. Il primo matrimonio era durato sei anni.

Ultimamente si erano riavvicinati

In realtà, alcuni mesi dopo l’annuncio della loro separazione, sono iniziate a circolare voci su una possibile ripresa della relazione amorosa tra i due attori. Tuttavia, è stato proprio Jason Momoa a smentire categoricamente queste speculazioni. Il protagonista di Aquaman ha dichiarato chiaramente che non c’è stato alcun ritorno di fiamma con la sua ex compagna, aggiungendo: “Siamo una famiglia, abbiamo due figli meravigliosi, ma non siamo tornati insieme”. Tale affermazione evidenzia come, nonostante la separazione, entrambi si sentano ancora legati e si considerino parte integrante di un nucleo familiare autentico e solido.

Lisa Bonet di nuovo single

Lisa Bonet, nata il 16 novembre del 1967 a San Francisco, California (USA), è un’attrice americana di grande renome, con una carriera che si estende per oltre tre decenni. Grazie al suo talento poliedrico e alla sua magnetica presenza sul palcoscenico, ha lasciato un’impronta significativa nell’industria del cinema e della televisione.

La sua carriera si è spinta in diverse direzioni nel mondo del cinema e della televisione, dimostrando la sua duttilità come attrice. Tra i suoi ruoli più celebri emergono quelli interpretati in pellicole quali “Alta fedeltà”, “Nemico pubblico” e “Angel Heart – Ascensore per l’inferno”, in cui ha dimostrato la sua abilità nel dar vita a personaggi complessi e affrontare situazioni intense.

Attualmente cinquantaseienne, Lisa Bonet è della costellazione dello Scorpione. Oltre alla sua carriera nel mondo del cinema, Lisa Bonet è anche nota per la sua vita privata, inclusi i suoi matrimoni con Lenny Kravitz e successivamente con Jason Momoa.