Jannik Sinner allenamento speciale con Carlos Alcaraz. Cos’hanno in mente i due atleti? Ecco le indiscrezioni!

Sereni, lieti e con una grande intesa. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, fianco a fianco, con i loro team uniti. Ecco l’ultima notizia che giunge dal mondo del tennis. “Una giornata di allenamento entusiasmante”: così Sinner ha commentato l’immagine condivisa sui social media. Lo scatto è stato catturato presso la Ferrero Tennis Academy a Villena, nella provincia di Alicante: Jannik si trova in quella zona per prepararsi alla nuova stagione e questa mattina ha effettuato una sessione di allenamento con il suo amico-avversario.

Sinner e Alcaraz insieme sul campo

Sinner è approdato ad Alicante da un paio di settimane: dopo il trionfo nella Coppa Davis a Malaga, Jannik ha preso solo qualche giorno di riposo prima di tornare al lavoro in vista di un promettente 2024. Si trova a pochi chilometri dalla sede dell’accademia di Alcaraz, da cui hanno iniziato la loro sessione di allenamento insieme.

I due campioni stanno lavorando duramente per migliorare le loro prestazioni, spingendosi oltre in vista del loro viaggio in Australia. Entrambi (così come Djokovic e Medvedev) non hanno preso parte a nessun torneo prima del primo grande Slam della stagione: Jannik sarà impegnato solo dal 10 al 12 gennaio al Kooyong Classic, un evento di esibizione.

Tuttavia, il primo incontro ufficiale per Jannik e Carlos sarà nel primo turno degli Australian Open. Chissà se nelle fasi finali del Major di Melbourne arriveranno ad affrontarsi, dando vita ad un’altra sfida epica in questa emergente rivalità. Nel frattempo, hanno condiviso il campo di allenamento in Spagna.

Jannik Sinner: punteggi da record nel 2023

Tennis Data Innovations, una struttura indipendente nata dalla collaborazione tra ATP e ATP Media, ha recentemente pubblicato quattro Analisi in collaborazione con TennisViz riguardanti la valutazione della qualità globale di quattro colpi nel tennis: il diritto, il rovescio, il servizio e la risposta. Questi colpi sono stati valutati in base a parametri come la velocità, la rotazione, la profondità, l’ampiezza e l’impatto avuto sull’avversario.

Novak Djokovic, leader del ranking mondiale per l’ottava volta nella sua carriera, è risultato il migliore in tre dei quattro colpi analizzati. Tuttavia, i risultati complessivi di Jannik Sinner sono stati notevoli, con il giovane tennista italiano presente nelle classifiche di due colpi su quattro. In particolare, il diritto più efficace del 2023 è stato quello di Djokovic, seguito da quello di Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas.

Al quarto posto, ma con un punteggio leggermente superiore alla media generale del circuito, si trova Jannik Sinner, seguito da un ottimo Grigor Dimitrov che, dopo cinque anni di assenza, è tornato a disputare due finali nel 2023 (a Ginevra e a Bercy). Per quanto riguarda il rovescio, il primato è ancora nelle mani del vincitore di 24 Slam in carriera, mentre il secondo posto spetta proprio a Jannik Sinner, il cui rovescio è risultato leggermente migliore di quello del russo Daniil Medvedev.