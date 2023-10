Influencer famoso suicida in diretta su TikTok: la verità dietro il suo gesto estremo!

La telecamera era accesa. Non ha ripreso il momento della morte. Ma le urla disperate, le sirene della polizia e dell’ambulanza hanno raccontato tutto. In diretta su TikTok. Vincent Plicchi, l’influencer morto suicida, aveva solo 23 anni.

La vita sui social dell’influencer suicida

E migliaia di persone in tutto il mondo hanno assistito agli ultimi istanti della sua vita. Questo perché il ragazzo bolognese non era un utente comune del social cinese: con quasi 300.000 seguaci sul suo account dell’Inquisitore Ghost, un personaggio che ricorda sia il protagonista del videogioco “Call of Duty” che un Sith di Star Wars, Vincent era un influencer, morto suicida, super popolare. Ed è proprio questa fama che gli ha attirato l’odio di altri utenti. Fino a condurlo in una trappola di insulti e infamie che gli ha sottratto la volontà di vivere.

Le accuse del padre

Sono assolutamente convinti i suoi cari. Anche il papà, Matteo, ne è fermamente convinto. “Mio figlio”, ha dichiarato con forza, “era un creativo senza pari, un autentico artista, ma l’invidia di queste persone diaboliche e inutili, che hanno ideato una falsa storia, l’ha ucciso. Lui, così delicato dentro, non è riuscito a sopravvivere a questa aggressività“.

La morte in diretta

Martedì sera, un giovane ragazzo ha tragicamente deciso di porre fine alla sua vita e ha trasmesso in diretta il suo gesto sul suo profilo online. Migliaia di persone hanno seguito questa terribile connessione, inviando chiamate disperate alla polizia nella speranza di aiutare il ragazzo. Gli amici di Vincent, che lo conoscevano nella vita reale, hanno immediatamente avvertito i suoi familiari, che sono rimasti sconvolti dalla notizia. Il padre del ragazzo ha fatto una tragica scoperta quando è entrato nella loro casa al centro città: il ragazzo era già morto. La diretta si è protratta mentre i soccorritori e i carabinieri si sono recati sul posto e hanno trovato una nota d’addio nella stanza del ragazzo.

In poche parole, si congedava dal mondo, dicendo: “Non ce la faccio più”. Al momento, il caso non è ancora stato formalmente aperto dalla Procura.

Le ricostruzioni dai social

Ancora una volta, sono i social media a riportare alla luce il dramma di un giovane di 23 anni. Ma sono gli stessi social media che hanno alimentato questo dolore. Secondo la versione virtuale, il tiktoker sarebbe caduto in una trappola orchestrata da influencer rivali, coinvolgendo una ragazza di diciassette anni che si sarebbe spacciata per maggiorenne. Successivamente, avrebbe diffuso online le conversazioni private, allo scopo di danneggiarne la reputazione.

Le accuse di flirtare con una minorenne, che hanno fatto il giro di TikTok, hanno abbattuto il ragazzo, portandolo alla disperazione più profonda. Per sfuggire alla pubblica gogna, avrebbe compiuto un gesto estremo.

Ora il suo profilo da influencer è stato chiuso. “Ora c’è solo spazio per il dolore”, ha dichiarato l’avvocato del giovane, Daniele Benfenati. “In seguito, valuteremo se presentare una denuncia, anche se i reati ipotizzabili in questa tragedia sono perseguibili d’ufficio”.