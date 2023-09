Incidente Brandizzo: cosa si sa?

Cosa si nasconde dietro all’incidente ferroviario avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Brandizzo? È stato un errore di comunicazione o un tragico sbaglio umano del macchinista?

Mentre Polfer e la Procura di Ivrea conducono un’indagine approfondita sulla dinamica di questo drammatico episodio alla stazione di Brandizzo alle porte di Torino, dobbiamo domandarci: cosa è successo quando un treno, inizialmente ipotizzato a correre a 160 km/h, ha violentemente investito un gruppo di operai impegnati in lavori di manutenzione sui binari?

La società Fs, attraverso il suo quotidiano online Fs News, ha cercato di fornire spiegazioni: “Per quanto riguarda la velocità del treno coinvolto nell’incidente, le condizioni della linea avrebbero consentito una velocità massima di 160 km/h in quel tratto. Tuttavia, la vera questione sta altrove: secondo la procedura, i lavori avrebbero dovuto iniziare solo dopo il passaggio di quel treno.”

Ma perché il locomotore non ha rallentato entrando nello scalo? Gli investigatori stanno cercando risposte scrutando attentamente i documenti e i fonogrammi. Gli stessi messaggi trasmessi ai treni in transito contengono preziose informazioni sullo stato dei binari, l’orientamento degli scambi e la fine di eventuali lavori di manutenzione. Questi dati potrebbero rivelare quanto il macchinista sapeva realmente, gettando luce sulla tragica vicenda.

Aperto un fascicolo

La Procura di Ivrea ha dato vita a un fascicolo che punta il dito verso un possibile disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo. Attualmente, il misterioso fascicolo è una tela vuota, con gli autori del reato ancora sconosciuti. Le menti legali si stanno gettando nella ricostruzione di ciò che è accaduto, cercando di carpire preziose informazioni dalle testimonianze e dalle immagini catturate dalle inesorabili telecamere di videosorveglianza della stazione.

Le prime anime a essere chiamate all’interrogatorio, al loro rientro dall’ospedale di Chivasso nel pomeriggio, sono state i due macchinisti del treno, di 52 e 29 anni. Come dichiarato dal vicepremier Matteo Salvini, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si appresta a istituire una “commissione d’inchiesta interna”, una sorta di lente d’ingrandimento per svelare ogni dettaglio di questo enigma ferroviario.

Stazione di Brandizzo. Le immagini delle telecamere

I sette lavoratori svolgevano il loro compito convinti che i binari fossero sgombri, incapaci di prevedere l’imminente arrivo di un treno in corsa, che improvvisamente è piombato su di loro, portando via la vita di cinque colleghi con una spietata ferocia e risparmiando solamente due fortunati che si trovavano appena al di fuori dei binari.

Nel cuore dell’indagine, la Procura di Ivrea ha messo sotto sequestro le preziose immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza del binario 1, dove la tragedia ha avuto luogo.

L’ipotesi predominante, almeno per il momento, è quella di un tragico errore di comunicazione tra il macchinista a bordo del treno, forse convinto di avere il via libera, e Rfi, l’ente che aveva autorizzato i lavori di manutenzione in quel preciso istante.

Come ha sottolineato il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, basandosi sulle informazioni provenienti dagli operai presenti sul luogo, sembra emergere un problema di comunicazione tra la squadra sul terreno e chi doveva coordinare le operazioni, gettando ulteriori interrogativi su questa tragica vicenda.

Il certificato di sicurezza

Sul portale di Sigifer, l’azienda che impiegava i coraggiosi operai coinvolti nel tragico incidente, spunta una rivelazione sorprendente: la certificazione sulla sicurezza sul lavoro risulta ormai scaduta dal 27 luglio. Attraverso il loro sito, emergono documenti riguardanti le certificazioni di ‘qualità, rispetto ambientale e sicurezza sul lavoro’.

Una delle prime certificazioni, la UNI ISO 45001:2018, con il numero 29442, è stata rilasciata da una società affiliata alla Cisq e ha un’ultima data di emissione il 28 luglio 2020, con scadenza fissata per il 27 luglio 2023. Un secondo certificato, con il numero IT-119334, segue gli stessi parametri di scadenza e rilascio. Un’interessante scoperta che aggiunge ulteriori sfumature a questo intricato quadro.