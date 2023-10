Ilary Blasi è tornata single? Bastian Muller è improvvisamente scomparso dai radar. Ma che cosa è successo?

“Chi l’ha visto?” a questo punto non è più soltanto uno dei programmi più amati da Ilary Blasi, la quale lo segue con fedeltà ogni mercoledì sera davanti al televisore, senza mai tralasciare una puntata di questa trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Tale interrogativo, ormai, si fa sempre più frequente tra i seguaci della conduttrice, poiché è ormai un po’ di tempo che non la si vede in compagnia di Bastian Muller.

L’assenza di foto con Bastian Muller

Estremamente attiva sui social media, Ilary Blasi non ha condiviso foto con il suo compagno da inizio ottobre, quando erano insieme a Monaco per festeggiare l’Oktoberfest.

Inoltre, Bastian Muller non compare più nelle sue storie Instagram, come era solito accadere negli ultimi mesi, suggerendo la possibilità di una loro futura convivenza. In modo altrettanto improvviso, Bastian sembra essere sparito dai social network, almeno per il momento.

Niente più weekend d’oltralpe per Ilary Blasi

Gli spostamenti oltralpe di Ilary Blasi, soliti luoghi d’incontro con il suo compagno, sono diventati un ricordo lontano. Da tempo ormai, non è più abituale vederla in Germania o in Svizzera per incontrare Bastian Muller a metà strada. Allo stesso tempo, Bastian sembra non fare più apparizioni nella Capitale, Roma, città in cui si era progressivamente integrato nella routine familiare.

La presenza di Chanel e Cristian, figli di Ilary, insieme alla fidanzata di Cristian, Melissa Monti, così come la piccola Isabel e alcuni amici dei ragazzi, è divenuta la norma nelle uscite con la conduttrice, come avvenuto ieri durante la visita al Museum of Dreamers a Roma. Nonostante la sua presenza nel mondo virtuale dei social media, l’assenza di foto o menzioni del suo compagno Bastian è evidente.

La domanda sorge spontanea: sarà questa una frecciatina rivolta a Bastian? Mentre i due continuano a seguire le loro rispettive attività sui social, al momento non sembra esserci traccia di un riavvicinamento.

Ilary Blasi va al museo con le figlie

Niente Bastian Muller quindi, ma Ilary Blasi, sempre in cerca di momenti di ispirazione e sogno, non ha potuto resistere al richiamo di Dreamers. Questa mostra immersiva ha fatto tappa nella città di Roma all’inizio del mese di ottobre, e la showgirl ha deciso di esplorarla in compagnia delle sue figlie e di alcuni amici.

Hanno trascorso un rilassante pomeriggio domenicale immergendosi completamente nelle installazioni interattive e nelle stanze vivaci e colorate dell’esposizione. Luci incantevoli, sfumature pastello e messaggi motivazionali hanno caratterizzato questa esperienza unica.

Il contesto si è rivelato perfetto per scattare foto e selfie divertenti, e la showgirl non ha esitato a condividere alcuni di questi scatti con i suoi affezionati fan e follower.