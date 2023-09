Il Collegio 8: due allieve “vip”. Scopri chi sono!

Rai 2 si prepara a mettere in scena un’esplosione di adrenalina in vista del lancio della tanto attesa ottava edizione de “Il Collegio”. Questo docu-reality, che ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori, ci porta in un viaggio attraverso il mondo scolastico e la sua evoluzione nel corso degli anni. È pronto a tornare sul piccolo schermo a partire dal 24 settembre 2023, portando con sé una serie di novità accattivanti che faranno la felicità del pubblico in questa nuova stagione.

Tra gli annunci che hanno fatto scalpore, incluso il ritorno della carismatica professoressa Maria Rosa Petolicchio insieme a sua sorella, spicca un’altra notizia che sta facendo eco sul web. Si tratta dell’ingresso nello show di due allieve “VIP”, le cui madri sono figure ben note nell’ambito televisivo italiano. Questo particolare dettaglio aggiunge un tocco intrigante all’atmosfera già carica di aspettative e sorprese che ci aspetta dietro l’angolo.

Le figlie di Carmen Di Pietro e Matilde Brandi fanno il loro ingresso

Le giovani, note per la fama delle loro celebri madri e spesso presenti sulle copertine e sui social insieme a loro, stanno per varcare la soglia del grande pubblico attraverso la partecipazione a questa entusiasmante avventura proposta da Rai 2.

Mentre attendiamo l’annuncio ufficiale della loro partecipazione in questa nuova stagione del programma, uno sguardo al provino pubblicato sull’account Instagram ufficiale del programma ci mostra Carmelina e Aurora accanto ai loro coetanei, in un divertente video-gaffe dedicato a Raffaella Carrà. La loro presenza promette di aggiungere un tocco speciale all’edizione de “Il Collegio 8”.

Il Collegio 8: le altre novità

Ecco il momento di infiammare l’atmosfera: i motori si riscaldano in vista del lancio dell’attesissima ottava edizione de “Il Collegio”. Questo coinvolgente docu-reality, che ha affascinato milioni di spettatori con il suo affresco delle dinamiche scolastiche e delle loro evoluzioni nel corso degli anni, sta per tornare sul piccolo schermo in un fiorire di novità. Domenica 24 settembre è la data da segnare, quando le luci si alzeranno per questa nuova emozionante avventura su Rai 2.

Le sorprese non mancheranno, e questa edizione si preannuncia ancora più avvincente e coinvolgente. Ambientata all’interno del Collegio San Francesco di Lodi nel 2001, ci immergerà nel contesto dell’inizio della grande globalizzazione. Un anno che ha segnato la storia con eventi come la caduta delle Torri Gemelle e la nascita di Wikipedia, cambiamenti epocali difficili da dimenticare.

Il cast sarà un mix perfetto tra volti familiari e nuove aggiunte che scaldano i cuori dei fan. In primo piano, il ritorno della stimata professoressa Maria Rosa Petolicchio, insieme sua sorella Annamaria, nota come “Petolicchio Sister”, e il ritorno del personaggio del bidello.

Tuttavia, tra le novità più attese, troviamo l’entrata in scena di Stefano De Martino, che si unirà al progetto come voce narrante dell’intero docu-reality.

In poche parole, l’ottava edizione si preannuncia un vero e proprio successo, con una miscela irresistibile di storia, emozioni e volti noti pronti a incantare il pubblico ancora una volta. Preparatevi a immergervi nell’avventura scolastica più coinvolgente dell’anno!