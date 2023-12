Ignazio Boschetto de Il Volo, presto si sposerà: ecco tutte le indiscrezioni sulla cerimonia e sulla compagna!

Ignazio Boschetto si soposerà prestissimo. La notizia della prossima unione tra il celebre tenore, membro del trio musicale Il Volo insieme a Gianluca Ginoble e Piero Barone, e la sua fidanzata Michelle Bertolini, è stata annunciata dalla modella italo-venezuelana stessa. Condividendo alcuni scatti su Instagram, la giovane di 27 anni ha mostrato con orgoglio l’anello di fidanzamento. Precedentemente, Boschetto aveva avuto una relazione con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes, ma la storia era giunta al termine nell’autunno del 2022.

La proposta di matrimonio di Ignazio Boschetto

Michelle Bertolini ha condiviso su Instagram la sua gioia per il fatto che lei e Ignazio Boschetto si sposeranno presto, scrivendo: “Senza ombra di dubbio, voglio passare il resto dei miei giorni con te”. Ha accompagnato l’annuncio con alcune foto romantiche della coppia, mentre si baciano, si abbracciano e la modella mostra orgogliosamente l’anello di fidanzamento che Ignazio le ha regalato durante le vacanze natalizie.

Fino ad ora, Michelle e Ignazio sono stati discreti riguardo alla loro relazione, condividendo solo poche immagini che testimoniano il loro amore, iniziato circa un anno fa, anche se la data precisa non è stata rivelata. Non si conosce ancora nemmeno la data delle nozze, ma l’entusiasmo dei due per il loro futuro insieme è evidente.

Chi è Michelle Bertolini

Michelle Bertolini è un’affascinante donna italo-venezuelana di 27 anni, che ha intrapreso una carriera nel mondo della moda come modella. Sebbene sia rimasta lontana dai riflettori, le sue tracce possono essere seguite attraverso il suo profilo Instagram. Nel 2013, ha raggiunto la fama vincendo il titolo di Miss Venezuela International.

Ma le sue abilità non si fermano solo al mondo della moda. Michelle è anche una donna d’affari di successo, con una passione per il cibo e il vino. È la proprietaria del rinomato ristorante di sushi Kiko Sake Sushi, dove crea prelibatezze culinarie per i suoi ospiti. Inoltre, gestisce anche una cantina di vini chiamata Bertolini Wine, specializzata nell’esportazione di pregiati vini italiani all’estero.

La bellezza di Michelle non conosce confini, sia nel suo aspetto che nelle sue competenze. E ora, si prepara per il suo grande giorno insieme a Ignazio, pronta ad iniziare una nuova fase della sua vita in cui potrà condividere tutto il suo amore e talento con il suo sposo.