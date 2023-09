I Måneskin dominano gli MTV VMA 2023!

Il mondo ha assistito a un altro capitolo epico della storia musicale italiana quando i Måneskin sono tornati negli Stati Uniti e hanno trionfato agli MTV Video Music Awards (VMA). La band romana ha portato a casa il prestigioso premio “Best Rock” per la loro toccante ballata “The Loneliest”,un brano che fa parte del loro ultimo album di inediti, “Rush!”.

Una Notte di Gloria e Musica

La notte del 12 settembre è stata una notte di trionfo per i Måneskin, con il Prudential Center di Newark, nel New Jersey, come scenario del gala degli MTV VMA. L’evento, che ha avuto inizio alle 2 del mattino italiane, è stato un momento di celebrazione della musica e dell’arte visiva, con artisti provenienti da tutto il mondo.

All’altezza dei giganti

La vittoria dei Måneskin è stata un risultato epico, soprattutto perché hanno superato alcuni dei nomi più grandi e influenti della musica rock internazionale. I Måneskin hanno dimostrato la loro grandezza sfidando e superando i Foo Fighters, i Linkin Park, i Red Hot Chili Peppers, i Metallica e i Muse. Essere alla pari con queste leggende del rock è stato un riconoscimento straordinario del loro talento e della loro influenza nella scena musicale globale.

Una performance memorabile con il bacio di Taylor Swift…

La performance dei Måneskin è stata uno dei momenti culminanti della serata. Con una carica elettrizzante, la rock band romana ha eseguito il loro ultimo successo, “Honey (Are U Coming?)”. L’energia sul palco era palpabile, e il pubblico presente ha risposto con un’ovazione scrosciante. Ma il momento più sorprendente è arrivato quando Taylor Swift, premiata per la “Song of the Year” con “Anti-Hero”, ha inviato un bacio plateale al frontman dei Måneskin, Damiano David. Questo gesto ha rappresentato un momento di ammirazione reciproca tra due superstar della musica, evidenziando l’eccezionale impatto globale dei Måneskin.

Una striscia di successi straordinaria

Gli MTV VMA sono solo l’ultimo tassello di una straordinaria striscia di successi per i Måneskin. Nel 2021, la band ha portato a casa la statuetta degli MTV EMA come “Best Rock”, segnando il loro ingresso trionfale sulla scena musicale internazionale. Successivamente, hanno conquistato gli American Music Award con il loro brano “Beggin’“, dimostrando di avere il cuore e l’anima della musica americana. E ora, con la nomination ai Grammy Awards 2023 come “Miglior Artista Esordiente”, i Måneskin continuano a scrivere la loro storia di successo, consolidando la loro reputazione come una delle band più promettenti e amate del panorama musicale mondiale.

La storia dei Måneskin è ancora in divenire, e il mondo attende con impazienza di vedere quale sarà il loro prossimo capitolo epico nella musica. Conquistando un pubblico globale e ottenendo riconoscimenti prestigiosi, questa band italiana ha dimostrato che la loro musica tocca il cuore di milioni di persone in tutto il mondo.