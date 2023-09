I canali WhatsApp in Italia: la rivoluzione dell’informazione!

In Italia, i canali WhatsApp sono arrivati e stanno rapidamente guadagnando popolarità. Questa innovativa funzionalità è stata lanciata da Meta, l’azienda madre di WhatsApp, in oltre 150 paesi. Concepiti per offrire agli utenti la possibilità di ricevere aggiornamenti e notizie da persone o organizzazioni, i canali rappresentano una novità significativa nell’ecosistema di comunicazione digitale.

L’annuncio dell’espansione dei canali WhatsApp è stato fatto da Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e CEO di Meta, attraverso un post su Facebook. In questa fase iniziale, numerosi enti, società e organizzazioni si sono uniti a Meta per aprire canali su WhatsApp. Tra questi, la Regione Veneto e il Comune di Roma permettono ai cittadini di ricevere informazioni utili e aggiornamenti sulla propria città.

Anche le squadre di calcio AS Roma e Salernitana hanno presentato i propri canali, offrendo ai tifosi gol, interviste e notizie sulle partite.

Altri canali attivi includono quelli dell’Agenzia delle Entrate, della Croce Rossa Italiana, di Emergency e di Save the Children.

Canali WhatsApp: come funzionano

Una caratteristica chiave dei canali WhatsApp è la promessa di massima privacy e sicurezza. Gli utenti possono seguire i canali senza rivelare la propria identità, e i canali sono completamente separati dalle chat private. Per trovare i canali all’interno dell’app WhatsApp, basta selezionare la voce “Aggiornamenti” e cercare i canali preferiti. Gli utenti possono anche cercare nuovi canali o iscriversi tramite link di invito pubblicati online o condivisi su altri social media, chat o e-mail. È possibile filtrare i canali in base al paese di appartenenza e scoprire quelli più attivi e popolari.

Come usarli

Tuttavia, è importante notare che gli utenti non possono scrivere messaggi sui canali; questi funzionano come uno strumento “one-way” in cui solo gli amministratori possono inviare messaggi, immagini, video e aprire sondaggi.

Gli utenti possono reagire con emoji o inoltrare i messaggi a altre chat o gruppi. Gli amministratori non possono aggiungere follower direttamente; gli utenti devono iscriversi volontariamente. Gli amministratori possono anche applicare restrizioni per definire chi può partecipare e possono bloccare gli screenshot e gli inoltri, se lo ritengono necessario. Inoltre, i messaggi sui canali saranno conservati per soli 30 giorni prima di essere eliminati dai server per garantire l’aggiornamento costante del servizio.

Attualmente, la creazione di nuovi canali è limitata e richiede un accordo con Meta. Tuttavia, è previsto che presto verrà data la possibilità a tutti di creare canali personalizzati per inviare messaggi ai propri iscritti. Ad esempio, il Comune di Roma ha già iniziato a utilizzare il proprio canale per condividere informazioni sulla città e si prevede che aumenterà ulteriormente la sua utilità pubblica in vista del Giubileo 2025. I canali WhatsApp stanno cambiando il modo in cui le persone ricevono informazioni e notizie, rendendo la comunicazione più accessibile e versatile.