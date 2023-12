Hilary Duff è incinta per la quarta volta. Ecco il dolcissimo annuncio social e i commenti emozionati!

Hilary Duff, la celebre attrice ricordata per i suoi successi Disney, ha sorpreso i fan rivelando su Instagram la sua gioiosa quarta gravidanza. Questa sarà la terza volta che diventerà mamma insieme al marito Matthew Koma, con cui ha già avuto le adorabili Banks e Mae. Ricordiamo che Hilary è già madre anche di un maschietto di nome Luca, nato dal suo precedente matrimonio con Mike Comrie. La dolce notizia è stata condivisa sulla pagina social dell’attrice con una foto che emana un’atmosfera natalizia.

L’annuncio social della quarta gravidanza

“Scommetto che non ve lo aspettavate!” esclamò Hilary Duff con entusiasmo, annunciando la bellissima notizia sui suoi account social. Accompagnando il post c’era una foto divertente della sua estesa famiglia, composta dal marito Matthew Koma e dai loro tre figli: due adorabili ragazze, frutto della relazione attuale, e un giovane maschietto, nato dal suo matrimonio precedente con Mike Comrie. Seduti sul letto, i futuri genitori sorridono mentre Hilary tiene teneramente la mano sul suo pancione.

Nell’immagine, la piccola Banks si accoccola appena accanto al letto, mentre Mae, con una chitarra in mano, finge di suonarla. Questo quadretto familiare è qualcosa di speciale per Hilary, che lo tiene sul suo comodino come un messaggio per le festività natalizie. In basso, sopra la foto, si può leggere un messaggio festivo: “Auguri! Tenetevi pronti perché stiamo per aggiungere un altro membro a questa famiglia pazza”. Firmato con amore dalla famiglia Duff-Bair-Comrie. Al momento non abbiamo ancora informazioni sul sesso del bambino né sulla data prevista per il parto dell’attrice, ma sicuramente avverrà nel 2024.

La storia d’amore tra Hilary Duff e Matthew Koma

Hilary Duff e Matthew Koma, entrambi con 36 anni, si sono incrociati per la prima volta nel 2014, mentre collaboravano insieme all’album della talentuosa cantante. Matthew, un musicista e cantautore di talento, ha subito catturato l’attenzione di Hilary. Tuttavia, non è stato fino a quattro anni dopo che le cose hanno preso una svolta romantica e hanno iniziato a frequentarsi seriamente, capendo che c’era qualcosa di speciale tra di loro.

La loro relazione è diventata pubblica e ufficiale nel 2017, quando hanno fatto il loro debutto come coppia sul red carpet. Da quel momento in poi, non hanno più avuto segreti l’uno per l’altro e hanno deciso di condividere apertamente i loro traguardi importanti sui social media.

Nel 2018, Hilary ha annunciato con grande entusiasmo di essere incinta della loro primogenita, Banks. Lo stesso anno, nel mese di dicembre, hanno deciso di fidanzarsi e successivamente si sono sposati, suggellando il loro amore con un impegno duraturo.

Nel 2021, hanno dato il benvenuto alla loro seconda figlia, che oggi ha appena due anni. Da parte sua, Hilary è anche una mamma orgogliosa di Luca, il suo primogenito di 11 anni, nato dal suo precedente matrimonio.

La loro storia d’amore ha attraversato diverse fasi e ha portato alla creazione di una meravigliosa famiglia. Hilary e Matthew continuano a mostrare il loro affetto reciproco e la gioia di essere genitori, creando ricordi preziosi insieme ai loro amati figli.