Haters contro Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Siete dei parassiti sociali”

Alcuni utenti online hanno espresso il loro disappunto riguardo alle recenti foto della coppia che è nata nel Grande Fratello Vip 2017: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Gli scatti ritraggono l’ultima vacanza nella pittoresca Provenza e il successivo ritorno a Trento, immergendosi nella natura con momenti di relax in piscina e pranzi con panorami mozzafiato. “State postando foto in giro da inizio estate, mi chiedevo quando avete intenzione di tornare a lavorare… che sciocchezza! A volte dimentico che i parassiti dei social non tornano a lavorare perché non lavorano affatto”, ha scritto una utente visibilmente irritata.

Un commentatore critico ha scritto: “Grazie a noi, lei può condurre quella vita e godersi ogni giorno la sua famiglia”. Altrove, l’attenzione è caduta sulle pose della sorella di Belen: “Sempre odiosa con quella lingua fuori!”.

Le reazioni di chi li difende

Tuttavia, c’è chi ha deciso di schierarsi dalla parte della coppia: “Siete sempre così affiatati nella vostra vita insieme! Non riesco a capire chi ha sempre qualcosa da ridire sotto ogni vostro post! Mah… persone strane! Lasciamole sfogare, noi ne faremo a meno.”

I protagonisti della storia hanno scelto di evitare una replica diretta.

Le vacanze che avrebbero fatto infuriato gli haters

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di abbandonare per un po’ il lusso e le comodità, e intraprendere un’avventura insolita insieme. I due si sono messi in viaggio per la Francia, partendo dalla Provenza e visitando vari pittoreschi borghi a bordo del loro camper. Questa esperienza è stata un modo per rafforzare il loro legame lontano dalle luci dei riflettori e dalla loro vita quotidiana.

Mentre “Chechu” preparava il letto all’interno del camper, che occupava tutto lo spazio disponibile, Ignazio non ha resistito a catturare la scena con la videocamera, mostrando anche il tavolino dove avrebbero condiviso i pasti e il resto dell’arredamento della roulotte. Una fuga romantica che sembra aver dato una nuova dimensione alla loro vita di coppia, regalando un tocco di autenticità e semplicità.

E il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser?

L’attenzione si sposta verso il futuro, e sembra che il 2024 sia l’anno chiave per Ignazio e Cecilia…

Tuttavia, i due hanno rivelato di recente di avere un obiettivo ancor più importante in mente: diventare genitori e costruire una famiglia. Insomma, c’è un progetto in corso che sta tenendo occupati i due. Sul fronte amoroso, la coppia naviga in acque serene e le voci di crisi che circolavano qualche mese fa sono state completamente smentite.