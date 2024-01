Halle Bailey: dopo la Sirenetta, arriva un bebè a sorpresa. Ma perché tanta segretezza? Scopriamolo!

Halle Bailey, l’eccezionale artista di Atlanta, è stata scelta dalla Disney per il ruolo principale nella versione live action de La Sirenetta, scatenando diverse polemiche. Ora, però, c’è un’altra grande notizia nella sua vita: è diventata mamma! Nonostante la sua naturale riservatezza sulla vita privata, ha tenuto segreta la sua gravidanza fino ad oggi.

Solo poche ore fa, Halle ha condiviso un emozionante post su Instagram, annunciando con gioia la nascita di Halo, il suo primogenito. Il padre è Darryl Dwayne Granberry, un talentuoso rapper e pugile statunitense. La dolce coppia ha dato il benvenuto al loro bambino con tanto amore e felicità.

Halle Bailey è diventata mamma

“L’arrivo del nuovo anno ha portato un’incredibile felicità: finalmente mio figlio è qui, come tanto desideravo”. Halle Bailey ha condiviso questa dolce notizia su Instagram, annunciando con grande entusiasmo l’arrivo di Halo e dando il benvenuto al suo prezioso tesoro. La curiosità per questa meravigliosa creatura è palpabile da parte di tutti. L’immagine che accompagna il messaggio è davvero adorabile, con Halle che tiene teneramente la piccola manina del neonato.

La storia d’amore tra Halle Bailey, talentuosa attrice, e il suo compagno DDG, un rapper e pugile di 26 anni, è stata raccontata sul famoso sito People.com. Nessuno dei due aveva svelato la gravidanza, rendendo così l’arrivo del bambino una sorpresa emozionante per i loro fan. Nella sua pubblicazione, Halle Bailey ha concluso con la frase: “Il mondo non vede l’ora di conoscerti”.

Questo sicuramente fa riferimento alle voci che circolavano già da diversi mesi riguardo alla sua gravidanza, considerando anche la scelta di abiti larghi ai red carpet. Tuttavia, l’attrice aveva risposto alle critiche nei confronti del suo aspetto, in particolare del suo naso ritenuto “da gravidanza”, affermando che amava la sua forma e che non era affare degli altri giudicare e commentare.

La storia d’amore con DDG

Un anno fa, Halle Bailey ha incontrato Darryl Dwayne Granberry Jr., noto come DDG, e da allora non si sono più separati. La coppia aveva da poco postato una foto su Instagram per annunciare ufficialmente la loro relazione, in occasione del compleanno dell’attrice a marzo. In una recente intervista, Halle ha riflettuto sull’amore e ha detto: “Penso che ciò che rende così speciale l’amore giovanile sia la possibilità di scoprire se stessi mentre si ama qualcun altro. Puoi scoprire nuovi aspetti di te stesso e forse cose che prima non avevi notato nel tuo cuore”.

Halle ha anche aggiunto: “Le prime esperienze d’amore possono sembrare vere, ma questa è la mia prima esperienza di un amore profondo e autentico”. DDG, nato nel 1997 a Pontiac, è un famoso rapper e pugile. È particolarmente noto per il suo singolo “Moonwalking In Calabasas”, che ha raggiunto l’ottantunesima posizione nella classifica Billboard Hot 100 e ha ottenuto varie versioni remix, tra cui una con Blueface e una con YG.