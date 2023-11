Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: innamorati sì, ma con dei dubbi. Ecco che cosa hanno dichiarato!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rivestono i ruoli di conduttori nello spettacolo “Ex on the Beach”, un programma che, dopo essere stato trasmesso su Paramount +, raggiungerà anche le reti Mtv e Now. Questa produzione è diventata un’icona, offrendo l’opportunità a coppie del passato di rivedersi, permettendo così che vecchi amori si riaccendano o si concludano definitivamente.

In un’intervista concessa al settimanale Chi, i due conducenti affrontano anche le voci riguardo a una presunta crisi nel loro rapporto. Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, la coppia sembra attraversare, in modo del tutto normale, i tipici alti e bassi che caratterizzano una storia d’amore, consolidando così il loro legame in modo più saldo che mai.

Le voci di una crisi

Voci di una presunta separazione hanno aleggiato sulla coppia social più amata per mesi, generando speculazioni e smentite. Nel tentativo di spiegare l’origine di questi rumors, entrambi i protagonisti, in un’intervista al settimanale Chi, rivelano che un amico di lunga data ha interpretato in modo personale alcune confidenze fatte loro. Pierpaolo ammette che, come in ogni relazione, ci sono momenti di riflessione e dubbi, nonostante la loro complicità e il reciproco sostegno.

“Complici, supporto reciproco, motivazione continua, amanti e con un affetto infinito l’uno per l’altra”, dichiara Pierpaolo, ma sottolinea che sarebbe ipocrita non riconoscere le mancanze e i dubbi presenti nella loro storia.

Giulia Salemi, analizzando più approfonditamente la situazione, si interroga sulla percezione altrui del loro rapporto. Riflette in modo razionale sui loro sentimenti, sul modo di essere insieme e distanti, e si chiede quanto siano influenzati dal giudizio altrui. La Salemi esprime incredulità di fronte alle speculazioni che suggeriscono che la loro relazione sia basata su un contratto o interessi economici, sottolineando la frustrazione nel constatare quanto il pensiero altrui possa condizionare la libertà di vivere la loro storia.

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Dall’uscita dalla casa del Grande Fratello, Giulia e Pierpaolo hanno attraversato un percorso di crescita insieme, affrontando esperienze lavorative sia congiunte che individuali. La coppia si è sostenuta reciprocamente, affrontando insieme momenti difficili senza tensioni, gelosie o invidie, come sottolinea Giulia: “Non c’è alcuna sfiducia tra di noi. Ci fidiamo completamente l’uno dell’altro, e la felicità di uno è la felicità dell’altro, così come la delusione di uno è la delusione dell’altro.”

Pierpaolo, a sua volta, ha rivelato di aver imparato molto dalla compagna nel corso dei tre anni trascorsi insieme. Ha ricevuto supporto nel navigare nel mondo dello spettacolo, di cui Giulia ha una conoscenza più approfondita, mentre lui ha contribuito a trasmetterle la sua leggerezza e la capacità di sdrammatizzare le situazioni.

È proprio questa leggerezza che ha conquistato il cuore di Giulia: “Amo la leggerezza che Pierpaolo ha introdotto nella mia vita, specialmente perché tendo a prendere tutto molto sul serio: sono una perfezionista e una ragazza insicura con le sue ferite.”