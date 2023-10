Giulia De Lellis parla dei miracoli del botox su Instagram. Ma non tutti i follower la prendono bene!

Giulia De Lellis ha affrontato interventi di chirurgia estetica più volte per apportare delle piccole modifiche a tratti del suo viso e del suo corpo che non le soddisfacevano. Questo fatto non è mai stato un segreto per lei.

Recentemente, l’influencer ha condiviso con le sue fan che le chiedevano del suo segreto o dei cosmetici che utilizzava per mantenere il suo aspetto. In modo diretto, ha risposto: “Semplicemente botox”, svelando così il suo metodo di mantenimento dell’aspetto.

Giulia De Lellis ammette l’uso del botox

In alcune delle sue storie su Instagram, Giulia De Lellis ha voluto affrontare le domande frequenti poste dalle sue follower riguardo ai segreti di bellezza. Molte le chiedono cosa abbia fatto alle sopracciglia, quale mascara utilizzi per le ciglia o il motivo del suo aspetto così radiante.

Senza mezzi termini, l’influencer ha fornito una risposta onesta, mentre ha lanciato una frecciatina a coloro che non sono chiari e trasparenti sul ricorso a piccoli ritocchi estetici sui social media: “Ragazze, comunque è merito del botox; non ho fatto nulla alle ciglia o alle sopracciglia… E chi afferma di non averlo fatto con la fronte paralizzata sta mentendo (nonostante non ci sia nulla di male in questo). I cosmetici non fanno miracoli… Siate caute con chi sostiene il contrario”.

Il rapporto con il suo corpo

Giulia De Lellis è sempre stata aperta riguardo al fatto che ha subito e continua a subire interventi di chirurgia estetica. L’influencer ha sottoposto il seno e una piccola parte del suo naso a delle modifiche, poiché non era soddisfatta di quegli aspetti. Nonostante queste piccole trasformazioni, la ventiseienne ha sempre avuto un rapporto positivo con il proprio corpo e ha affrontato le critiche sugli haters, in particolare quelle riguardanti la sua altezza, con grande determinazione.

Durante la settimana della moda di Milano, un follower ha criticato Giulia per la sua altezza e lei ha risposto con chiarezza: “Non mi è mai importato di essere alta 1.65 m, che è diverso dall’altezza media. Non credo che l’altezza possa in alcun modo limitare le persone. Mi sento così bene nella mia pelle che spesso indosso vestiti che mi fanno sembrare più alta senza nemmeno accorgermene. Mi sento alta interiormente.”

Insomma pare che Giulia stia benissimo con sé stessa e la propria fisicità, però non disdegna nemmeno un piccolo aiutino estetico. Ecco dunque che tra i follower, alcuni si sono stupiti che l’influencer faccia uso di botox. L’idea della ragazza “acqua e sapone” che dovrebbe rappresentare Giulia ha fatto storcere il naso ad alcuni fan che non hanno visto di buon occhio l’uso di questa pratica per distendere il viso, temendo forse che nel tempo possa alterarne i tratti. Altri invece hanno appoggiato in pieno l’opinione della De Lellis perché in fondo a chiunque piace vedersi più in forma e dall’aspetto fresco e riposato.