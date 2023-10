Gianni Sperti è innamorato: l’annuncio arriva direttamente sul suo account Instagram. Ma di chi si tratta?

Senza alcun preavviso, Gianni Sperti ha fatto un annuncio romantico inaspettato tramite il suo account Instagram. Il noto opinionista di “Uomini e Donne” e ex ballerino, noto per la sua riservatezza riguardo alla sua vita privata, ha sorpreso tutti con un post in cui ha condiviso un messaggio conciso: “Ufficialmente innamorato”.

Senza fornire ulteriori dettagli o menzionare un nome, il cinquantenne ha scelto di svelare personalmente la notizia di un nuovo amore nella sua vita, anticipando così qualsiasi possibile gossip.

L’annuncio di Gianni Sperti sorprende i fan

Gianni Sperti ha scelto un approccio diretto e conciso per annunciare la sua nuova storia d’amore, con queste parole: “Prima che lo leggiate sui vari blog e giornali online preferisco anticiparvelo direttamente qui: sono ufficialmente innamorato”. Questo annuncio ha catturato l’attenzione di tutti i suoi oltre un milione di follower, in quanto Sperti è noto per la sua riservatezza riguardo alla sua vita privata.

Per molti anni, l’opinionista di “Uomini e Donne” aveva dichiarato pubblicamente di essere single, affermando: “Sto bene da solo e non ho bisogno di cambiare vita”. Tuttavia, aveva anche aperto la porta all’idea di una possibile relazione, dichiarando: “Certo se dovessi incontrare una persona mi farebbe piacere, ma non la cerco. Grazie a Uomini e Donne ho visto fidanzarsi centinaia di persone, ma io sono ancora single.”

Chi è il nuovo amore

Sembra che il momento tanto atteso sia finalmente arrivato. Una nuova figura è entrata nella vita dell’ex ballerino, sebbene non siano disponibili dettagli sulla sua identità. Nel corso degli anni, c’è stata molta speculazione sulla vita privata dell’opinionista di Maria De Filippi, in particolare riguardo al suo orientamento sessuale.

Molti hanno sospettato, e alcuni continuano a farlo, che Gianni Sperti potesse essere omosessuale. Queste voci sembrano essere state iniziate da Parola Barale, la sua ex moglie, quando alludeva a problemi di sincerità nel loro matrimonio.

Tuttavia, Sperti ha sempre affrontato queste speculazioni con indifferenza, affermando: “Mi dà fastidio che ci sia questa voglia di sapere, di pensare, di chiedere a una persona la sua tendenza sessuale. Che io sia omosessuale o meno, non lo dirò mai, perché farlo significherebbe apporci un’etichetta,” come aveva dichiarato in un’intervista a Verissimo.

Dunque non ci rimane che restare con il fiato sospeso fino a quando l’opinionista di Uomini e Donne non deciderà che sarà venuto il momento di uscire allo scoperto. Intanto i fan iniziano a fare supposizioni in merito alla persona fortunata che ha acatturato l’attenzione di Sperti. E in questi giorni i paparazzi sgomitano per sorprenderlo in dolce compagnia!