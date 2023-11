Giacomo Urtis: nuovo amore dopo Fabrizio Corona e si pensa già a una famiglia. Ma chi è la nuova fiamma?

Nel corso dei festeggiamenti del suo compleanno a settembre, Giacomo Urtis aveva lasciato intravedere l’esistenza di un corteggiatore speciale nella sua vita. Ora, sembra che questo enigmatico uomo sia riuscito a catturare completamente il cuore di Urtis, il quale ha annunciato con gioia in un’intervista all’Adnkronos: “Da circa due mesi, posso ufficialmente dire di essere fidanzato”.

Il nuovo amore di Giacomo Urtis

Il rinomato chirurgo estetico, noto per i suoi interventi su personaggi famosi, ha mantenuto avvolta nel mistero l’identità del suo partner, ma ha condiviso alcuni dettagli intriganti sulla loro relazione. Ha rivelato di essere stato un solitario incallito per gran parte della sua vita, ma circa due mesi fa è stato “colpito” da questa persona straordinaria.

La loro storia è sbocciata gradualmente, culminando ora in un ufficiale impegno sentimentale. Al momento, gli anelli potrebbero non essere ancora sul tavolo, ma il chirurgo ha affermato che le intenzioni sono serie. Non ha escluso la possibilità di un regalo speciale sotto l’albero di Natale, anche se enfatizza che ciò che conta davvero per lui sono le dimostrazioni di affetto e amore nel quotidiano.

L’idea di un possibile matrimonio non è esclusa, e Giacomo Urtis ha chiarito che, indipendentemente da un’unione civile, il suo desiderio di famiglia è inequivocabile: “Sicuramente vorrei avere due figli. Almeno un bambino l’anno prossimo, sto pianificando di avviare il progetto a partire da gennaio”, ha annunciato con entusiasmo. Ha già discusso apertamente di questo desiderio con il suo compagno, che condivide con entusiasmo l’idea di vedere Urtis diventare il genitore dei loro futuri figli.

C’è davvero stato del tenero con Fabrizio Corona?

La presunta unione tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis è stata oggetto di intensa speculazione nei circoli gossip durante l’estate scorsa. I diretti interessati avevano successivamente fornito le proprie versioni dell’accaduto: il famoso paparazzo aveva smentito tutto a Belve, mentre il chirurgo si era aperto su Instagram, esprimendo delusione per aver creduto alle promesse di Corona riguardo a un possibile matrimonio.

Recentemente, Urtis ha nuovamente affrontato l’argomento in un’intervista all’Adnkronos. Ha sottolineato l’esistenza di una forte amicizia tra lui e Corona, lasciando intravedere che la speranza di una relazione più profonda potrebbe ancora essere viva. Urtis ha raccontato di aver incontrato Corona per la prima volta in aeroporto, descrivendo un’immediata connessione tra di loro. Hanno mantenuto un legame stretto da allora, comunicando regolarmente.

Sebbene Corona abbia negato di avergli proposto il matrimonio, Urtis ha rivelato che la realtà potrebbe essere diversa. Nel corso di un recente incontro, ha scherzosamente rimproverato Corona per il mancato matrimonio, ricevendo una risposta enigmatica sul futuro: “Chissà se per il nuovo anno succederà”. Attualmente, entrambi sono felicemente fidanzati, ma Urtis ha lasciato aperta la porta a eventuali sviluppi nella loro relazione, definendo il suo legame con Fabrizio come qualcosa di veramente speciale.